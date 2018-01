O que diz o público? Vitor Leite Diz não às assinaturas "Eu não pagaria um serviço de assinaturas porque não escuto quase nada que esteja no catálogo das grandes gravadoras. Se houvesse no Brasil uma loja como a iTunes Store, que sempre dá músicas de graça e tem álbuns de artistas legais, já seria um bom começo. Mas, por enquanto, para mim o melhor é continuar do jeito que está, sendo possível baixar músicas da internet." Gustavo Françoso Aderiu ao Sonora Clube "Para o uso que faço, o custo é quase irrisório, já que me dá acesso a um material pelo qual eu precisaria pagar 500 vezes mais. Acho a mensalidade até barata e pagaria mesmo se fosse mais cara. Comecei pelo serviço de streaming do portal e hoje baixo as músicas no meu computador e depois passo para um celular HTC, que roda Windows Mobile." Danilo Poveza Hábitos mudados "Há dez anos eu costumava comprar cerca de um CD por mês. Hoje compro no máximo três por ano, e isso se eu gostar muito mesmo do artista, achar a arte de capa bonita. Já faz alguns meses que comprei o último. Hoje escuto toda a minha coleção no iPod, puxando músicas de computadores de amigos e buscando por outras novidades na internet." Romi Yamaguchi Opinião estrangeira "Estou no Brasil há dez dias, e a impressão que eu tive nesse pouco tempo é que as pessoas daqui não gostam muito de comprar CDs. Em Tóquio é comum ver lojas de discos enormes espalhadas por todo canto, ao contrário daqui. Costumo comprar cerca de 20 CDs por ano, e gosto especialmente dos artistas de pagode."