O que é, afinal, a tecnologia T9? A norte-americana Tegic é uma subsidiária da América Online, parte do conglomerado Time Warner e sua sede fica em Settle, nos EUA. A empresa esteve presente na Telexpo 2006 e anunciou a abertura de uma unidade no Brasil e a contratação do brasileiro Daniel Bama, que será gerente geral da empresa para a América Latina. Diferente de muitas empresas que começam sua operação em outros países, a Tegic conta com milhares de usuários. O problema é que muitos deles sequer sabem que são usuárias da companhia. É que a Tegic é a desenvolvedora da T9, uma tecnologia usado em telefones celulares para facilitar a digitação de mensagens e textos. Presente em 75% dos aparelhos, é essa tecnologia que ajuda os telefones a memorizar as palavras mais usadas pelo usuário. O problema é que muitos usuários não sabem que o software está em seus telefones e não habilitam o programa. Uma de suas funções permite digitar uma palavra diretamente usando a seqüência numérica correspondente, dispensando selecionar letra a letra. Facilidade na digitação A palavra ´site´, por exemplo, seria digitada na seqüência 7-4-8-3. Isso acontece porque o software bate os comandos com um dicionário interno com milhares de palavras. "Isso permite agilizar o envio de mensagens", diz Barna. Com o escritório da empresa montado no Brasil, os objetivos da empresa serão dar suporte aos escritórios locais de clientes globais (fabricantes de telefones celulares), além de tentar emplacar a tecnologia T9 em outros dispositivos como fabricantes de produtos eletrônicos. "Nossa tecnologia pode ser útil para empresas facilitarem a inclusão de dados e textos em controles remoto, por exemplo", explica o executivo.