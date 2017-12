O que empurrou para baixo a taxa de investimento

A área econômica do Bradesco estima que o declínio do investimento poderá atingir 14,5% neste ano e 10% em 2016. Sem indicar porcentuais para o conjunto da economia, o estudo Investimento e Recessão na Economia Brasileira 2010-2015, realizado com 761 empresas abertas e fechadas não financeiras e publicado há pouco pelo Centro de Estudos do Instituto Ibmec (Cemec), indica os elementos que mais pressionam para baixo a FBCF e que tornam mais difícil sua recuperação num ambiente de incertezas.

Primeiro, há uma estreita relação entre a redução de investimentos e a queda da poupança (lucros retidos) e da rentabilidade das empresas. O problema é mais grave na indústria de transformação e no grupo de companhias mais afetadas por políticas públicas, como Petrobrás e Eletrobrás – cujos preços foram represados –, e pelas usinas de etanol, pois o preço do álcool ao consumidor depende do preço da gasolina e as empresas não conseguiram repassar a alta do custo.

Nada menos de 50% da queda de investimento decorreu de políticas públicas erradas; outros 34% vieram da indústria de transformação.

Segundo, com queda de rentabilidade ou operando com prejuízo, as empresas não conseguiram reter lucros, sua principal fonte de investimento. Segundo o estudo, “a queda mais intensa ocorre nas empresas afetadas por políticas públicas, em que o lucro líquido positivo de 2010 (2% do PIB) é seguido de um prejuízo de 0,6% do PIB em 2014”.

Terceiro, embora os dividendos tivessem caído, estatais que perderam lucro aumentaram o porcentual do resultado distribuído em dividendos. Assim exauriram sua poupança para atender às necessidades de caixa da União.

Como notou o economista Claudio Adilson Gonçalez em artigo publicado no Estado (14/12), o estudo da Cemec tem o mérito de quantificar o estrago provocado nas grandes empresas pela política econômica do governo Dilma. Para voltar a crescer, o investimento dependerá da geração de lucros.