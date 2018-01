O que esse tal de Twitter tem? Pelo menos uma notícia mexeu com o Vale do Silício neste fevereiro: duas empresas de investimento puseram mais US$ 20 milhões na conta do Twitter. E mexeu por dois motivos. Primeiro, ninguém está gastando dinheiro. As ordens entre os investidores do Vale são para não gastar. Ninguém sabe quanto tempo a crise dura. Por isso, quando alguém gasta dinheiro todo mundo presta atenção. Tudo foi mais surpreendente porque Evan Williams, Jack Dorsey e Biz Stone, fundadores do Twitter, não estavam procurando dinheiro. Eles consideravam ter o suficiente para sobreviver pelos próximos dois anos mesmo que seu sistema não renda dinheiro até lá. Investidores é que os procuraram pedindo para serem aceitos como sócios minoritários e oferecendo condições que eles não esperavam. A trupe do Twitter aceitou de presto. Essa história dá mostras de como o sistema de envio de mensagens curtas mexe com a imaginação do Vale neste momento. O Twitter é a ferramenta que todos veem com fortes chances de sucesso no futuro. É o novo Google, sugerem alguns. Nos últimos meses, o perfil dos membros mais populares tem mudado. Lá se vão figuras queridas do mundo da tecnologia como os jornalistas Leo Laporte e John Dvorak ou fundadores de empresas como Kevin Rose e Jason Calacanis, reis no tempo em que o Twitter era um segredo entre geeks. Os nomes em ascensão agora são Britney Spears e Paris Hilton. Na semana passada, a polícia de Sacramento, capital da Califórnia, recuperou a bicicleta do campeão de ciclismo Lance Armstrong. Recém-chegado ao Twitter, Armstrong avisou seus 140 mil seguidores de que ela havia sido roubada adias antes. Com olhos atentos por toda parte, os ladrões profissionais não tiveram como repassá-la a ninguém, pois chamariam a atenção. Abandonaram-na. Quase toda semana, agora, uma historinha simpática como essa surge com o Twitter no centro das atenções. Mas não será injusto? Em janeiro, o Facebook recebeu 68 milhões de visitas únicas. O Twitter, 6 milhões. Uma pesquisa realizada pelo instituto Abrams Research entre usuários de redes sociais revelou que 32% deles estariam dispostos a pagar pelo Facebook, mas apenas 22% pagariam pelo Twitter. Por que, então, não há gente batendo à porta do Facebook com US$ 20 milhões na mão? A resposta é complexa. Primeiro, quando as pessoas dizem que pagariam por um serviço, na internet, é da boca para fora. Ninguém paga. Depois, há o problema da média etária. No Twitter, o público costuma ter mais de 30 anos. No Facebook, menos – o sistema é povoado por estudantes secundários e universitários. Não é à toa que a publicidade no Facebook tem atingido valores incrivelmente baixos. Quem está lá não tem dinheiro para gastar. Não é apenas porque o público do Twitter tem algum dinheiro por ser mais velho. Facebook, LinkedIn, Orkut, MySpace – todos são, no fim das contas, sistemas que fazem mais ou menos a mesma coisa. A concorrência é vasta. O Twitter, por outro lado, está sozinho. Alguns concorrentes surgiram, mas nenhum pegou. O Twitter pode se revelar, principalmente, uma fonte de pesquisa de mercado excepcional. Todos seus usuários estão mandando mensagens curtas a toda hora. Um bom sistema de buscas em tempo real, como o que está para ser implantado, pode oferecer um instantâneo da opinião da massa a respeito de qualquer assunto. Busque Obama para saber o que um bando de gente está pensando sobre o presidente dos EUA neste momento, por exemplo. Pesquisas de opinião em tempo real, encontro de bicicletas roubadas, promoções instantâneas de lojas online – os usos para a nova ferramenta são vários. E ela só está começando a se popularizar agora. Se está claro como muitos podem fazer dinheiro com o Twitter, o que não está claro é como o Twitter pretende fazer dinheiro. Mas este, afinal, é o grande dilema que sempre moveu este Vale do Silício. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia