O que fazer com 190 mil seguidores no Twitter? Guy Kawasaki fala sobre o Twitter: "Tenho mulher e quatro filhos, não preciso de mais amigos na minha vida. O Twitter é uma ferramenta de marketing." Este mês foi atribulado no Twitter brasileiro. Após a divulgação de que vários usuários usaram um script para adicionar seguidores, o ranking do top 100 tupinambá foi ao chão. Entre os que cresceram de forma retumbante, houve quem negasse de pés juntos ter trapaceado. Outros pediram desculpas ajoelhados, fizeram a confissão dominical e cortaram a gordura de seguidores artificiais. Enquanto a caça às bruxas rondava o Twitter brasileiro, algumas perguntas deixaram de ser feitas diretamente. O sistema é um concurso de popularidade digital? Se for, que pobreza. Alguns – caso deste colunista – usam o Twitter para sentir o pulso da rede, seguindo pessoas pinçadas para acompanhar o que leem, com quem conversam, entender o que pensam. Guy Kawasaki mora aqui pelo Vale desde que, no fim da adolescência, mudou-se do Havaí para estudar em Stanford. Aos 55 anos, com mais de 190 mil seguidores, é um dos mais lidos no sistema. E ele o usa de uma maneira completamente diferente. Tanta gente segue Guy por um motivo: ele é um dos nomes mágicos do Vale. Em 1984, seu trabalho era circular as empresas de software convencendo executivos a escrever programas para o então novo computador da Apple, o Macintosh. Foi Guy quem criou aquilo que chamam de ‘evangelista’ – o sedutor que convence gente com dinheiro a investir numa nova tecnologia. Com o Mac, deu certo. Escritor de livros para executivos, fundador de empresas, investidor em outras tantas, seu projeto mais recente é o AllTop.com, site que agrega o conteúdo de grandes portais e pequenos blogs selecionados por temas. "O que você faz quando tem 190 mil seguidores?", ele pergunta. "Divulgo meu site. Mas não tenha dúvida de que é isso que vou fazer. O Twitter é uma das maiores ferramentas de marketing já criadas." Guy fala e sorri (ele nunca deixa de sorrir, na verdade. É um vendedor – o mais famoso do Vale ). Em sua conta, @guykawasaki, ele e dois coautores enviam mensagens a cada meia hora pinçando algo curioso que leram no AllTop e incluem o link. Suas mensagens são reenviadas pelos que as leem. Usando um sistema especial, Kawasaki também faz buscas para monitorar o que as pessoas discutem. Se o AllTop tem uma página dedicada a autismo, ele busca quem cita a síndrome e envia uma mensagem: "Essa página pode interessar." Spam? Guy não responde, desafia: "O que é spam no Twitter? Estou enviando conteúdo que interessa àquela pessoa. Não é como enviar propaganda de Viagra para milhões de e-mails." O velho evangelista da Apple ataca aqueles que chama de puristas. "Há alguns anos, fazer a divulgação de um site como o meu custava fortunas. Hoje é completamente de graça. Não faz sentido não aproveitar." Quando questionado a respeito da popularidade de suas mensagens continuadas a respeito do AllTop, Guy diz que ouve reclamações, sim. Entre duas e cinco todos os dias. "Aí o que faço é fazer as contas: 190 mil seguidores divididos por cinco, quanto dá? Dá mais dias do que terei de vida. A verdade é que quase ninguém reclama. As pessoas acham útil." E para que serve, afinal, o Twitter? Continua sendo o mesmo fluxo de ideias, dicas de leituras, fragmentos de conversa – um mosaico digital continuado aproveitado por cada vez mais pessoas. Aparentemente, também é um concurso de popularidade que mexe com o coração de compatriotas dispostos a uma trapaçazinha para atrair mais gente. E Guy Kawasaki sugere que é uma ferramenta de marketing, só isso. "Se não fosse, eu não perderia meu tempo." No Vale, Guy é adorado. Suas ideias a respeito do Twitter, porém, de populares não têm nada. Vozes dissonantes também são importantes. O colunista passa um ano em Palo Alto, na Califórnia