O que fazer com os aparelhos antigos Muitos aparelhos não podem ser simplesmente jogados fora. Além do desperdício de um aparelho que ainda poderia ser usado, há o risco de contaminação ambiental. Enquanto os aparelhos estão em uso, esses elementos nocivos não apresentam riscos, mas depois que o aparelho é desmontado de forma indevida, elementos contaminantes escapam. Celular: desbloqueie o aparelho na operadora e doe-o. PC/notebook: Se ainda puder ser usado, formate-o, instale um sistema operacional gratuito, como o Ubuntu, e doe-o. Se for jogá-lo fora, veja se alguma assistência técnica aceita o aparelho. TV/Monitor de tubo: Doe. Se o defeito for irremediável, procure um centro de reciclagem adequado. Caso não haja nenhum por perto, leve o aparelho a uma assistência técnica. Alguns fabricantes recolhem os aparelhos e os descartam de forma apropriada. TV/Monitor de LCD ou plasma: Doe. Se o aparelho não funciona, vale o procedimento das TVs de tubo. Apesar de menos nocivas, as telas de LCD antigas usam lâmpadas de mercúrio. Eletrônicos em geral (MP3, videogames, etc.): Se eles estiverem obsoletos, podem ser doados. Na hora de descartá-los, retire as baterias (se houver) e jogue-os no lixo comum. Como são basicamente feitos de plástico e as placas e componentes são pequenos, o dano ambiental também será menor se comparado a um equipamento grande. Pendrive/cartão de memória: A quantidade de componentes é pequena. Se puder desmontá-los, retire os invólucros plásticos e descarte-os desmontados.