O que há de novo?

A nova geração do MacBook Pro vem com tela Retina e, com 1,8 cm de espessura, é mais fino que os anteriores

Como o iPhone y O Mountain Lion, nova versão do Mac OS X, traz o iMessage, Central de Notificações, Lembretes e a função ditado, que permite ditar o texto a ser escrito Sexto ano, sexta vez y Na nova atualização, o sistema operacional móvel ganhou integração nativa com o Facebook, Siri mais inteligente e falando mais línguas, sistema próprio de mapas e função que permite que apenas um app seja usado por vez (pensado para que os pais controlem o acesso dos filhos pequenos, por exemplo)