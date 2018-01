O que há entre você e o seu Android

Na briga dos celulares, é comum usuários do Android evocarem a liberdade do sistema operacional na briga com o iPhone, da Apple. O líder Android (com 44% do mercado) tem um sistema aberto e disponível no mercado em diferentes faixas de preço, em diferentes aparelhos e versões - bem diferente da Apple, que tem 27% do mercado com seu único aparelho, o iPhone. O telefone usa padrões fechados da própria Apple. Só que a liberdade do Android pode, ironicamente, restringir o consumidor.

O comerciante Robson Rocha tem um Motorola Defy que roda Android 2.1. Hoje ele é cliente da Vivo, mas seu celular foi comprado originalmente na Claro. "As empresas colocam uma camada sobre o Android. A da Motorola não funciona legal. E o que as operadoras colocam piora."

A primeira modificação no Android é feita pelos fabricantes. Interfaces como TouchWiz (Samsung), Motoblur (Motorola) e Sense (HTC), por exemplo, agregam valor e funcionalidades - mas alteram em alguns casos a experiência do usuário, transformando o Android em sistemas diferentes, com hardwares, muitas vezes, bastante semelhantes.

Se o celular for desbloqueado, as alterações ao Android param por aí. Mas, se o aparelho sair da loja de uma operadora, há mais uma camada de alterações ao sistema operacional - e o consumidor não é avisado sobre o que mudou em seu celular.

Primeiro, todas operadoras alteram a aparência. A TIM, segundo sua assessoria, dá aos aparelhos uma "cara TIM": papel de parede, marca da empresa ao ligar e desligar e links para serviços. "Tentamos deixar a identidade intacta, mas o embarque de aplicações e os links podem variar bastante", diz a empresa.

A Vivo tem um "template de customização". Segundo Átila Xavier, diretor de desenvolvimento da operadora, a mudança "tem a ver com identidade visual, backup de aplicações e uma customização para o aparelho funcionar na rede".

A Claro diz que "pré-configura" telefones para que tenham os aplicativos da empresa ou de "parceiros estratégicos". Há aplicativos da própria empresa, como um e-mail (iClaro) e um serviço de mensagens instantâneas (MSNGR). Vários aparelhos vendidos pela empresa não têm o Gtalk, chat do Google. A Claro diz que "não restringe e não impede a instalação de nenhum aplicativo". Na loja, vendedores afirmaram que a disponibilidade varia conforme o aparelho. Mas o Defy desbloqueado, por exemplo, já vem com o Gtalk e outros apps do Google. O mesmo aparelho vendido pela Claro, não. Há restrição em modelos da Motorola, da Samsung e da Sony Ericsson, entre outros. Os aplicativos nem sequer aparecem no Google Play, a loja de apps.

"A Claro inventou que a pesquisa padrão é o Yahoo e não há nada que mude isso. E o tethering (recurso que transforma o celular em um roteador Wi-Fi) vem desabilitado", reclama Robson Rocha. Logo depois de falar com a reportagem, o comerciante decidiu fazer root no celular - ou seja, reiniciá-lo completamente e instalar uma versão pura do Android. Há inúmeros tutoriais sobre como fazer isso e ter um aparelho com todas as funcionalidades do sistema. As operadoras não recomendam. "Não temos como dar suporte a isso e garantir que o aparelho vai funcionar", diz Átila Xavier, da Vivo.

Tatiana de Mello Dias

tatiana.dias@grupoestado.com.br