O que tem de bom hoje na TV? ‘Nada'

Corra para os jornais, pergunte para os vizinhos ou até se exponha na internet. Mas nada de televisão. Uma campanha iniciada hoje propõe o radicalismo contra o que chama de "consumismo desenfreado" provocado pela telinha. A proposta do "Desligue a TV" (www.desligueatv.com.br) é que os brasileiros fiquem sem pegar no controle remoto até domingo, dia 27. Você agüenta? A ex-publicitária e psicóloga Maria Helena Masquetti, uma das organizadoras, tentou explicar essa história para o Link. Esta é a última semana para declarar o Imposto de Renda. De acordo com a campanha, não posso buscar informação na TV. O que fazer se for minha única opção? Pode ligar o rádio, procurar um jornal, há mil formas. A informação via TV não é necessariamente a mais completa e sim a mais atraente, com o intuito de lucrar com publicidade. O fato de pensar alternativas já atinge o objetivo da campanha, que é desenvolver uma massa crítica para questionar a presença da TV no dia-a-dia. Generalizar não é sempre um erro? Não há nada de bom hoje na TV? Diria que nada; está muito difícil achar alguma coisa de bom. O que está acontecendo de errado não é apenas o conteúdo, mas o uso que se tem feito da TV, tanto pela comunicação mercadológica quanto por quem assiste. Nós fazemos um convite à reflexão: por que vivemos em função da televisão? Precisa ser tão radical? O movimento tem essa marca da palavra "desligue", mas a idéia é "desligue a TV para pensar como usá-la". Ela já dominou muito a capacidade de decisão da pessoa. Em um namoro, às vezes não se propõe um "tempo"? É a mesma coisa. Depois pode ligar de novo, mas com perguntas, questionando. Principalmente no caso de crianças, que têm nos pais o exemplo de pessoas prostradas em frente à televisão. Então como deve ser a educação na prática? A criança pede para ver o mesmo desenho do amigo na escola e o pai deve dizer o quê? É mais do que isso. Os pais precisam atuar efetivamente e não ceder ao convencimento da criança. Não é a criança que sabe o que é melhor para ela. O que importa é a atitude, o filho perceber que o pai determina o que é melhor. A própria mídia é culpada por essa mensagem de "todo mundo tem" que a criança usa como argumento. Crianças precisam de experiências reais, sensoriais. A internet pode ser tão ou mais "perigosa" que a televisão. Mas internet não é "proibida". Por quê? Dos males o menor. Precisamos começar por algum ponto. Quem já tem iniciativa de desligar a TV para assistir a um DVD ou ligar a internet, já conseguiu passar de uma posição passiva para uma ativa. Já é um movimento. A partir da primeira decisão, vêm outras, que podem incluir a reflexão sobre a internet. Você é publicitária. Quer dizer que conhece o "outro lado" da mídia? Fiz muita publicidade! Virei psicóloga para me redimir um pouquinho (risos). Você tem TV? Assiste a quê? Uma só, grandinha, na sala; não devemos ter televisão nos quartos. Sobre a programação, eu presto atenção em filmes (mas odeio comerciais), algumas entrevistas e notícias.