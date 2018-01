O que vem por aí

Jelly Bean y A versão 4.1 do Android foi apresentada como a mais rápida já lançada. Vem com nova tecnologia NFC, Google Now e serviços que, se antes só funcionavam online, passam a funcionar sem conexão de dados: digitação por voz, mapas e documentos

Eventos no Google+ y A ideia é que as páginas de eventos sejam usadas antes, durante e depois de cada reunião. Exibe quem estará presente no evento. O "Modo Balada" pode ser acionado no smartphone e o usuário recebe as fotos tiradas pelos amigos em tempo real. E torna-se uma central com todas as fotos tiradas naquele evento

Project Glass y Sergey Brin disse à agência Bloomberg que espera que os óculos estejam à venda já em 2014. Unidades do protótipo foram vendidas por US$ 1.500 para os participantes da conferência que moram nos EUA. Possui acelerômetro, giroscópio, microfone para comandos voz, câmera, touchpad e conexão Wi-Fi

Google Play y Nova versão da loja chega com venda de filmes (até agora, só era possível alugá-los) e programas de TV. E não será mais necessário baixar novamente o aplicativo a cada atualização, mas só fazer o download da "parte nova"

Nexus 7 y O tablet roda o novo Android 4.1, possui tela HD de 1280x800 pixels, processador Tegra 3, câmera frontal, tecnologia NFC, bluetooth, Wi-Fi e acelerômetro; a bateria dura nove horas rodando vídeos em HD. Está em pré-venda nos EUA por US$ 199 e começa a chegar às lojas neste mês.