O que você deve ter sempre na despensa ou na geladeira Bacon ou prosciutto Se tiver 100 gramas de prosciutto em casa, pode usar praticamente em qualquer prato: grãos cozidos, feijões, vegetais, molhos de tomate, sopas. Bem acondicionado, mantém-se semanas na geladeira e meses no freezer. Veja também: Prepare-se: o minimalista vem aí Pra começar... Leite de coco Experimente cozinhar algumas cebolas, com um pouco de óleo e curry. Misture o leite de coco, junte frango, peixe, tofu ou qualquer tipo de carne. Sirva sobre o arroz. Limões frescos Esprema com a mão, para não amargar, e não esqueça da casca: pode raspá-la e adicioná-la a muitos molhos de panela. Pasta de missô Nunca fica ruim e o sabor é incomparável. Cozinhe em água fervente para ter uma verdadeira sopa em três minutos; dilua com um pouco de saquê e ponha na carne ou no peixe grelhado. Adicione uma concha do molho ao vinagrete. Alcaparras, azeitonas, anchovas (Em óleo de oliva, por favor!) A combinação das três resulta num patê poderoso, ou num molho para massa, ou num dip. Mas você vai usá-las também separadas. Nozes e outros tipos de sementes oleaginosas Faça um purê com nozes, alho, óleo e um pouco de água, e use como molho para massa, saladas ou grãos cozidos. Pinoli Com eles e algumas uvas passas, se faz qualquer prato siciliano Frutas secas Para lanches, recheios (porco recheado com ameixas é clássico). Ou cozinhe em fogo lento para ter uma sobremesa. Não esqueça dos tomates secos, também. Funghi secos Não precisa reconstituí-los se vai cozinhá-los em algo líquido, apenas misture. Camarões congelados Incrivelmente práticos.