O renascimento do chocolate, em bolas Nesta Páscoa, os ovos de chocolate vão enfrentar rivais a altura, em São Paulo: sorvetes feitos artesanalmente, com chocolate de origem e alta porcentagem de cacau. A novidade começa a ser oferecida hoje, pela sorveteria Stuzzi Gelato (R. Paulistânia, 450, Vila Madalena, 3816-0279), na forma de um festival. São seis novas criações, que impressionam em sabor e textura. Na boca, o sorbet de chocolate 70% com pimenta, é comparável à uma barra de chocolate Callebaut, só que com mais maciez e frescor. O chocolate 53%, outra versão, traz pedaços crocantes de chocolate. O estilo Ferrero Rocher, tem todos os ‘crocks’ e o sabor da avelã do bombom. Chocolate branco com amora, faz interessante contraste da fruta com a massa de cacau. O branco e nero é uma composição de ganache de chocolate branco com chocolate amargo. E o Togo, feito com cacau de origem. Alexandre Scabin, proprietário da Stuzzi, explica que a tradição dos sorvetes vem de seu avô que, na década de 20, produzia na Itália gelados a partir de neve. Algumas criações da sorveteria paulistana merecem atenção espacial. É o caso do sorvete de iogurte com limão siciliano. O sabor sutil e azedinho da fruta é realçado pela textura untuosa do típico gelato italiano. Na massa só creme de leite, leite, açúcar e limão siciliano, garante o dono da marca. Na loja, como nas sorveterias italianas, não falta um expresso bem tirado - no caso, pela mulher de Alexandre, que é barista. Pena o preço: a bola sai por R$ 5 na linha convencional e R$ 8,50 na gourmet.