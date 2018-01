O sonho acabou? A Campus Party Brasil 2008 nem bem chegou a seu fim mas já deixa saudade. Para muitos dos três mil campuseiros a semana que se encerra hoje às 14hs foi uma das melhores da sua vida digital. Gente como o colombiano Jorge Contrerass, de 28 anos, que afirmou: "Isso tudo é um sonho para mim". Mas não foi só de sonhos que esse mega evento se fez. Os participantes produziram e muito. Só para se ter uma idéia eles colocaram na rede mundial o dobro de conteúdo que tiraram dela. Leia a reportagem completa - e descubra o que é Patxi (palavra frequentemente gritada na Campus Party) - no caderno ALIÁS deste domingo no Estado. Durante toda a semana, o Link manteve um blog especial, que reunia as principais informações sobre o evento, das mais relevantes e polêmicas às mais divertidas e curiosas. Um panorama completo de tudo o que rolou na Bienal do Ibirapuera, desde o dia 11, você encontra no Link de amanhã (18). Não perca! A quem interessar possa, a realização da Campus Party Brasil 2009, em São Paulo, está confirmada. Segundo o organizador do evento, Marcelo Branco, o local e a data de realização no ano que vem deve ser divulgado em abril.