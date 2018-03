O sucesso do Kumon

Método de ensino popular no Japão, o Kumon tem várias razões para festejar em 2008. Além de completar 50 anos - foi criado em Osaka pelo professor de matemática Toru Kumon -, tornou-se um sucesso em vários países, inclusive o Brasil. Por aqui, os nikkeis há muito deixaram de ser maioria entre os estudantes: 70% dos 97 mil inscritos não têm sangue japonês. A primeira escola de Kumon no País foi montada em Londrina, no Paraná (1977), que tem expressiva colônia japonesa. Os alunos eram nikkeis, assim como os donos das franquias, e só havia aulas de matemática - agora, é possível estudar português, inglês e japonês. "Nas escolas tradicionais, o ritmo de ensino do japonês acaba sendo mais lento. Por isso os alunos nos procuram", diz a coordenadora Rieko Yamada.