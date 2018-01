O troca-troca chinês dos bolos da lua

PEQUIM - É impossível evitá-los nesta época do ano e não dar ou receber um é sinal inequívoco de ausência de chinesice. Ser chinês e trocar bolos da lua são quase sinônimos. Mais populares que os panetones, ovos de Páscoa e perus de Natal juntos, eles ocupam prateleiras de supermercados, confeitarias, restaurantes e hotéis a partir da metade de setembro e só desaparecem depois do Festival de Meio de Outono, que neste ano, será celebrado no dia 3 de outubro. MILENAR - A tradição pede que sejam redondos como a lua, com ideogramas no topo e recheios variados Com uma história milenar, os bolos costumam ser redondos, como a lua cheia que o festival celebra. Normalmente do tamanho da palma da mão, eles são feitos com uma massa de torta seca, fina e ligeiramente doce, com recheios bem mais densos que os que costumam ser utilizados no Brasil. Os tradicionais são sementes de lótus, pasta de feijão, jujubas e uma mistura de sementes e castanhas. Na Província de Cantão, no sul do país, é comum encontrar uma gema de ovo salgada no centro do recheio para simbolizar a lua cheia. A massa que cobre os bolos traz desenhos ou ideogramas, que podem indicar a confeitaria onde foram feitos, revelar o recheio ou exaltar elementos apreciados pelos chineses, como a longevidade. A crescente prosperidade econômica do país provocou uma revolução no gosto dos bolos da lua e fez surgir embalagens cada vez mais caras, que são tão importantes quanto seu conteúdo. SIMBOLOGIA - Em Cantão, a gema no recheio representa a lua cheia É possível comprar singelos bolos da lua nas inúmeras feiras de comida da China, mas todos aspiram dar e receber caixas quase sempre vermelhas e douradas, que trazem quatro, seis ou oito unidades da guloseima, que é altamente calórica. Nas semanas que antecedem o Festival de Meio de Outono, os chineses são possuídos por uma febre de bolo da lua e gastam parte considerável de seu tempo – e dinheiro – na compra e entrega de caixas para amigos e parentes. Não é raro ver pessoas carregadas de dez sacolas, cada uma contendo uma caixa de bolos da lua. As empresas presenteiam seus clientes e funcionários com as embalagens e o ritual é obrigatório dentro das famílias. Hotéis também têm suas edições especiais, feitas por seus confeiteiros. Logo na recepção o hóspede recebe folders com informações das opções de sabores e preços disponíveis. Nos supermercados, há corredores inteiros com caixas de bolo da lua e redes internacionais como Starbucks e Haagen-Dazs desenvolveram suas versões do produto para o mercado chinês. STARBUCKS - Até a rede americana faz o bolinho Os preços variam de acordo com o que está dentro e fora do bolo. Quanto mais exótico o recheio e mais elaborada a embalagem, mais caro o produto será. Os que trazem barbatana de tubarão chegam a custar US$ 1.000 a caixa. Outros são mais acessíveis e variam de US$ 20 a US$ 80. Além das exóticas iguarias da culinária chinesa, os novos recheios incluem sabores mais familiares para os ocidentais, como abóbora, papaia com queijo, batata-doce e pasta de chá verde. MILHARES DE LUAS DE TRADIÇÃO A tradição de comer bolos da lua tem mais de mil anos na China e está envolta em uma lenda que a vincula à história dos hans, a etnia majoritária no país, à qual pertencem 92% da população. Os hans foram subjugados no século 13 pelos invasores mongóis, que fundaram a dinastia Yuan (1271–1368) sob o comando de Kublai Khan, neto de Gengis Khan. De acordo com uma das versões da história, os rebeldes hans se organizaram por meio de mensagens colocadas nos bolos da lua e conseguiram derrubar a dinastia Yuan durante o Festival de Meio de Outono. Vitoriosos, fundaram uma nova dinastia, a Ming, que iria durar até 1644. EM SÃO PAULO TAMBÉM TEM Nas lojas Mei Sim (Pça. da Liberdade, 83, tel. 3105-9800. E R. Florêncio de Abreu, 308, tel. 3227-8896), o bolinho importado de Hong Kong é vendido em latas com 4 unidades, por R$ 30, nos sabores lótus com gemas e abóbora. A Towa (Pça. da Liberdade, 113, tel. 3105-4411), vende também por unidade, a R$ 7,50.