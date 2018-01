O troca-troca virtual dos Barbixas

Três atores sem texto decorado, sem direção e sem saber o tema da peça sobem ao palco. O público define um lugar para a ação. A cena começa, com o risco iminente de o mestre de cerimônias falar "Troca". Então o ator deve mudar o sentido da última fala ou movimento na hora, quase sem pensar. Este texto também vai brincar disso. Troca. Mais de 34 milhões de pessoas (34 milhões!) já assistiram aos vídeos do espetáculo Improvável no YouTube, que alçou a Cia. Barbixas de Humor ao posto de quinto canal mais acessado da história do site no Brasil, chegando ao segundo lugar em algumas semanas. São jogos teatrais baseados em improviso. Eles comprovam a tese de que a internet fortalece o teatro: não há mais ingressos para Improvável, em cartaz em São Paulo, no Tuca, até o meio de abril. Troca. A pedaço de barba na cara inspirou o nome do grupo da zona norte paulistana, que se formou sem querer a partir de brincadeiras no colégio. Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna falavam tanta besteira que compraram a ideia de viver daquilo. Ainda não vivem. Mas apostam no caminho "improvável". O fenômeno Barbixas tem antecedentes. Brasileiros têm particular interesse por humor desde Martins Pena, no século 19. Na internet, esquetes rápidos e potencialmente virais estouram fácil. Vide o stand-up comedy (tinyurl.com/link-standup). Troca. O Tapa na Pantera (tinyurl.com/3dzdor). Troca. O mendigo Awey, aquele louco do programa Hermes e Renato (tinyurl.com/4kpug6). Para a plateia, um dos diferenciais da experiência teatral é o risco, o fato de haver um ser humano numa situação desconfortável, inesperada, ali no palco – e o improviso leva essa característica ao extremo. Improvável parte de diversos jogos (veja os "clássicos" abaixo) que costumam ser usados na preparação de atores para espetáculos tradicionais ou em aulas de interpretação. Desinibem, afiam o raciocínio, trazem noções de dramaturgia, criam relações entre os membros do elenco. Anderson, Daniel e Elidio dizem não ensaiar para o espetáculo. Eles "treinam" lógica para enfrentar as situações desconhecidas. "As pessoas não acreditam, mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer", diz Daniel. A estratégia da companhia é colocar no You Tube um clipe por semana de shows apresentados pelo País (www.youtube.com/user/videosimprovaveis), sempre às quintas-feiras. Troca. Além disso, o grupo mantém o www.barbixas.com.br, com blog, e o site do espetáculo, www.improvavel.com.br. Eles convidam amigos que ficaram famosos (como Rafinha Bastos, Marco Luque e Márcio Ballas) para facilitar a identificação do público. Troca. O sucesso do espetáculo é bem-vindo, claro, mas trouxe também uma crise de identidade. Troca. Um surto esquizofrênico. Troca. Problemas de relacionamento com o público. Todo mundo pensa que o nome da companhia é Os Improváveis e os desconectam de outros trabalhos de criação . A Cia. Barbixas faz esquetes à Monty Python e Os Melhores do Mundo. A última aparição na cena teatral paulistana foi em dezembro, no projeto Farsas de Natal, do Grupo Parlapatões. Eles encenaram de maneira inusual o apedrejamento de Maria Madalena. No YouTube, é possível ver a versão Barbixas para a Santa Ceia. Troca. Chegar à televisão e ser um tipo de Casseta & Planeta moderno é a aspiração inóspita do grupo, num momento em que a TV busca justamente obter um sucesso semelhante ao deles na internet. Mas, diz Elidio, não seria como o "enlatado" de hoje da Rede Globo e sim algo com o espírito crítico infame e engajado dos primordiais Casseta Popular e O Planeta Diário. "Gostamos de fazer esquetes, mas a produção é muito cara. Ferrou, por exemplo, se a gente precisar de um tribunal." O grupo defende uma tese diferente das triviais sobre o fato de, em São Paulo, os teatros tradicionais – exclua aqui alguns alternativos da praça Roosevelt, festivais e circuitos culturais – estarem inundados de comédias às vezes discutíveis. "É o efeito Zorra Total de programas ruins da televisão. Não temos mais Chico Anysio, Jô Soares, Os Trapalhões, TV Pirata, Família Trapo. É no teatro que as pessoas suprem a carência por comédias de verdade", diz Elidio. Faz sentido, ainda mais da boca de pessoas que estudam técnicas de interpretação para fazer rir – e que mesclam arte com tecnologia para serem vistos. Troca. Para encerrar este texto, vamos brincar de "conto de fadas improvável": Num mundo em que a internet domina / Parece não ter lugar para o teatro / Até que veio o YouTube, que sina / E levou as pessoas de volta ao palco. Os versinhos acima são produto da mais pura vergonha alheia. É justamente a graça desses três caras com pedaços de barba no rosto.