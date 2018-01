PRODUTO |DCM230 FABRICANTE | Philips WEB | www.philips.com.br PREÇO R$ 800 DETALHES |Esse dock para MP3 players amplifica a capacidade de som do seu aparelho. É bonito e permite que você ouça CDs e rádio (AM/FM), além de contar com a função despertador/sleep timer. Vem com controle remoto.