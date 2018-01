O truque está nos softwares Esqueça a varinha, a cartola, o baralho e até o coelho, o segredo das "mágicas" feitas por Nicola Bernardo e Peter Lindquist no Museu do Futebol e em tantos outros lugares atende pelo nome de Watchout, da sueca Tataton, e Manager, da francesa Medialon. Os dois softwares trabalham de forma integrada permitindo a sincronia e o controle de toda a estrutura multimídia do local, que inclui de monitores e projetores a partes mecânicas, como a dos triedros na belíssima sala dos Heróis. Se você for ao museu até o final do mês pode esbarrar com os dois. Segundo Peter e Nicola, dentro de algumas semanas os softwares estarão completamente "customizados" para trabalhar de forma autônoma. Até lá eles visitam quase diariamente o local para os ajustes finais. B.G.