O ‘Twitterremoto’ e a microrrevolução Na noite da última terça-feira, dia 22 de abril, um terremoto abalou São Paulo. Ou quase - "abalar" certamente é um exagero. Foi um tremorzinho, 5,2 na escala Richter, umas 60 vezes mais leve do que aquele que pôs abaixo viadutos e pontes em San Francisco, Califórnia, no ano de 1989. A maioria das pessoas sequer o percebeu. Quem estava em prédio alto e em silêncio, como cá o colunista, sentiu a tremidinha. Mas, não, esta não será uma coluna sobre terremoto; é sobre o Twitter. O sistema de microblogs mais popular do mundo já andou por aqui. Está há pouco mais de um ano no ar e é a segunda cria de Ev Williams, o pai do Blogger. O usuário que se cadastra no site Twitter.com pode incluir conhecidos e desconhecidos na lista de pessoas que deseja seguir. A pessoa mais seguida em todo o sistema Twitter é Barack Obama. (Hillary Clinton também está lá, mas não chega perto em popularidade.) Seguir quer dizer que temos acesso aos microposts daqueles que escolhemos. Sim, microblog tem micropost: um máximo de 140 toques. Twitter é acessível pelo computador e pelo celular. (É pelo celular que Obama o atualiza em campanha.) Pois aconteceu que, na última terça-feira, o assunto de maior popularidade no sistema Twitter era o "terremotosp". Falar apenas da popularidade é fazer pouco da microrrevolução que ocorreu naquela terça. O terremoto apareceu no Twitter antes de aparecer na televisão. Ou em qualquer outro canto da internet. Não é todo dia em que isso acontece: uma mídia ainda desconhecida da maior parte do público fura todas as outras. Mas, vá, o furo não foi assim tão grandioso que em matéria de segundos as TVs já estavam no ar com seus plantões. Acontece, no entanto, que a turma que vive ali online é bem mais eficiente do que isso e não se deteve, apenas, com o anúncio do ocorrido. Em meio a uma cacofonia de mensagens – Você sentiu? Delírio coletivo! Aqui em Perdizes teve também! Não senti nada... – lá apareceu a primeira camiseta. "Terremotosp: eu sobrevivi!", dizia a estampa. Não ficou aí. "Evite terremotos, voe com balões." "Terremotosp: eu fui!" Havia uma também que seguia neste tom: "Balões de hélio, eu não sobrevivi." (Piada nem sempre é de bom gosto.) A excentricidade que marca o sistema Twitter deu a notícia primeiro e fez piada dela na seqüência. Pela primeira vez, dois assuntos brasileiros – o terremoto e o pobre padre que foi levado pelos ares pendurado por balões de festa – estiveram no topo da lista dos tópicos de interesse na comunidade twiteira internacional. Sim, no dia em que Hillary vencia as primárias na Pensilvânia, o terremoto foi mais discutido. Obama pode ser o usuário mais popular mas não foi o assunto dele que dominou. Houve conseqüências. Como mensagens do Twitter podem ser repassas por e-mail e celular, muita gente soube do ocorrido – ou da piada – via Twitter, mesmo quando não estavam inscritas no sistema. E um bocado de usuários brasileiros novos se juntaram ao sistema. Se estamos próximos de um fenômeno tipo Orkut, no qual brasileiros ocuparão o espaço que antes pertencia aos americanos? Talvez. Ainda é cedo para dizer. De qualquer forma, o Twitter é uma rede social diferente. Lá, somos capazes de ficar horas acompanhando os vários microdiálogos sem jamais perceber que há mais gente online além daqueles que decidimos seguir. Ao passo em que o Twitter começa a se popularizar no Brasil, ele simboliza a possibilidade de que algo novo, algo de realmente diferente, está acontecendo no mundo. Porque, afinal, mais importante do que um microterremoto anunciado em primeira mão num sistema outra obscuro, é a idéia de que, em um ano e pouco, o presidente dos EUA talvez faça um pronunciamento à nação escrito com o limite de 140 toques. *pedro.doria@grupoestado.com.br