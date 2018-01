O überinspetor que visita o mundo No almoço de terça-feira, no sofisticado restaurante Apicius, em Paris, duas estrelas Michelin, perguntar se Monsieur Naret já chegou detonou uma reação em cadeia entre maîtres, garçons e sommeliers. Instalou-se um clima de alerta. A reserva não havia sido feita no nome dele. O serviço não poderia ter sido mais cordial durante todo o almoço... O principal executivo do guia chegou ao restaurante que indicara com dez minutos de atraso, bronzeado como sempre, trajando um terno bem cortado sobre uma camisa branca, sem gravata. Estava exultante com a presença das principais estrelas na festa dos cem anos do Michelin, na noite anterior. Com a disposição de quem passa uma semana em cada parte do mundo (mas invariavelmente volta a Paris na sexta-feira) e dá 2 mil entrevistas por ano, respondeu às perguntas. Veja também: Alegrias e decepções em Paris Chuva de trufas no novo restaurante triestrelado Uma mesa with a view; Ducasse à altura da Torre Eiffel Os pratos que pediu não estavam no cardápio. Ovos defumados em emulsão de crustáceos com bottarga, linguado com trufas negras picadinhas, num delicado molho de azeite e limão, acompanhado de batatas com trufas negras. E na sobremesa, queijo vacherin e merengues com sorvete. Depois do champanhe Laurent Perrier, safra de 1999, pediu um vinho branco e, sem a menor afetação, deixou a escolha nas mãos do sommelier, que trouxe um Crozes Hermitage Pends Blanc Tardy 2005. Frutado e refrescante. O serviço não poderia ter sido mais cordial durante todo o almoço. Naret estava exultante com a presença das principais estrelas na festa dos cem anos do Michelin, na noite anterior. Com a disposição de quem passa uma semana em cada parte do mundo (mas invariavelmente volta a Paris na sexta-feira) e dá 2 mil entrevistas por ano, responde às perguntas Por que o restaurante do Le Bristol obteve a terceira estrela? Estivemos observando o trabalho de Eric Fréchon atentamente durante todo o ano passado e ele apresentou consistência, que não tinha antes. Quatro inspetores se revezaram em 15 visitas ao restaurante, antes da decisão. O chef atingiu um ponto excepcional. Por que o Les Ambassadeurs, do Hôtel de Crillon, de Jean-François Piège, não conseguiu sua terceira estrela? O chef é muito talentoso, a apresentação de sua comida é bonita, ele é discípulo de Ducasse, mas ele é um dois estrelas. Alguns chefs dão uma tacada especial, como um jogador de golfe, que os torna três estrelas. Outros não. A cozinha francesa está num bom momento? Não sou francófilo, ao contrário, mas a cozinha francesa nunca foi tão boa. Há as estrelas, mas não é disso que estou falando. E sim da quantidade de jovens chefs que estão fazendo cozinha excelente com produtos locais. Aqueles que praticam a bistronomie? Não, estes são os que figuram no Bib Gourmand, endereços de boa cozinha e baixos preços. Aqueles a que me refiro são os de uma estrela, espalhados por toda a França. Num momento em que a economia não vai bem e as pessoas comem menos fora, um guia como o ‘Michelin’ não perde um pouco o sentido? O guia fala de restaurantes três estrelas, é claro, mas estes são apenas 26 em 8.500 referências. 83% dos restaurantes listados têm preços baixos. Além disso, em época de crise as pessoas querem fazer valer seu dinheiro e precisam ter informações corretas. Acho que pagar 24 pelo Michelin é um bom investimento. O ‘Michelin’ vai continuar lançando guias em novas cidades ou vai frear os lançamentos por causa da crise? Até o fim de março vamos anunciar o lançamento de um guia num novo continente. E em seguida um outro, no Oriente Médio. Mas não vou antecipar os lugares. Estamos trabalhando neles há um ano e meio. Quanto custa fazer o guia ‘Michelin’, já que os inspetores almoçam e jantam fora todos os dias da semana, em lugares caros? Milhões - vários deles. Mas não teria sentido falar em números, isso poderia ser chocante para algumas pessoas. Porém pagar as contas é necessário para garantir a confiabilidade. Já esteve no Brasil? Existe alguma chance de ter o ‘Michelin’ de restaurantes na America Latina? Conheço toda a África, Ásia, Europa, mas por alguma razão ainda não estive no Brasil. Quero ir assim que tiver chance. A única comida brasileira que provei foi a que Claude Troisgros fazia em Nova York, no Caviar & Bananas. Quanto a ter Michelin na America Latina, há chances, porque não?