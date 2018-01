O único trabalho é o de escolher

Abruzzi - O restaurante aceita encomendas de massas e assados para as ceias de Natal e réveillon. Entre as opções, que podem ser montadas na louça do cliente, estão lombo defumado (R$ 70, o quilo); perna de cabrito (R$ 180, para 4 pessoas); peru inteiro (R$ 200, 5 quilos); tender fatiado (R$ 50, o quilo); e cuscuz com molho de camarão (R$ 120). Tel.: 3822-0074. Alimentari di Sergio Arno Entre as sugestões do chef para celebrar as festas de fim de ano estão cuscuz de camarão (R$ 82); tender com molho de damasco, laranja e especiarias (R$ 82); e tiramissù com panetone (R$ 68). Pedidos pelo tel.: 3167-3609. Amadeus - O restaurante prepara novamente seu tradicional cuscuz de camarão, com palmito, ervilhas e azeitonas. O prato é vendido em dois tamanhos: médio (R$ 165, para 10 a 12 pessoas) e grande (R$ 255, para 15 a 18 pessoas). Encomendas até o dia 22, no tel. 3061-2859. Arábia - Para quem quiser fugir do tradicional, a casa sugere três opções de menu com entradas frias, pratos principais e sobremesas, a partir de R$ 120, por pessoa (mínimo 10). Entre as delícias estão folhadinho de záhtar; homus; babaganuch; pernil de cordeiro assado e salpicado com pistache, servido com oozi (arroz com carne de cordeiro moída, ervilha fresca e snoobar); e doce de figo seco turco com sorvete de nata. Pedidos até o dia 22, pelo tel.: 3061-2203. Baby Beef Rubaiyat - Além de servir as ceias no próprio restaurante, a casa aceita encomendas de baby pork (R$ 180, a unidade) e baby javali (R$ 70, o quilo). Pedidos com antecedência pelo tel. 3170-5100. Badebec - O bufê elaborou uma ceia completa, com entrada, um assado, um acompanhamento, massa e sobremesa, a partir de R$ 65, por pessoa. No cardápio estão pernil de vitelo com pêra e figo ao vinho e musse de coco com baba-de-moça. Encomendas até o dia 19 pelo tel. 5181-2155. Barra Baiana - Além dos pratos típicos baianos, a chef Vanda Barreto prepara assados, massas e farofas para a ocasião. No menu da chef estão o peru ou chester recheado com miúdos e frutas secas (R$ 190); tender com abacaxi (R$ 380); e lombo com frutas secas e molho de damasco (R$ 250). Todos os pratos servem seis pessoas. Encomendas pelos tels.: 3666-5565 e 9914-7960. Bologna - A rotisseria fará todos os assados natalinos, como leitão (R$ 80, quilo); cabrito (65, quilo); e peru recheado com farofa doce e salgada (R$ 56, quilo). As encomendas terão de ser feitas pessoalmente até o dia 22, na Rua Augusta, 379, Consolação. Tel.: 3256-1108. Brilat Gastronomia - A chef Carla Elage prepara a ceia completa e serve na casa do cliente, a partir de R$ 130 por pessoa (mínimo 10). Além de vender pratos avulsos, como chester ao molho de laranja e nozes (R$ 49, quilo). Encomendas pelo tel.: 3895-8166. Buffet Bela Sintra - Como bom português sugere bacalhau e frutos do mar. Mas não faltam massas, sobremesas e carnes como o típico peru natalino, que vem com molho do assado, farofa de castanha portuguesa e batatas (R$ 350, 8 quilos). Pedidos pelo tel.: 5052-4339. Buffet Charlô - O banqueteiro faz a ceia completa e pratos avulsos, com destaque para o peru (12 quilos) com compota de frutas secas, fio de ovos, farofa e molho (R$ 780, para aproximadamente 30 pessoas); cuscuz de camarão com molho de camarão (R$ 880, porção para 15 pessoas); bolo de nozes com baba de moça (R$ 220, com 2,5 quilos) e torta de pêra, mel e amêndoas (R$ 180, com 1,5 quilo). Pedidos até o dia 18 pelo tel. 3723-6677. Buffet Christian Formon - A ceia de Natal custa R$ 2.200, para 10 a 12 pessoas, incluindo entradas, assados de Natal em versão contemporânea, acompanhamentos e sobremesas. O chef também vende pratos avulsos, como o tender sem osso (1,5 kg) com molho de mostarda e mel e compota de frutas secas (R$ 530). Encomendas até o dia 19, pelos tels.: 3221-4943 e 3221-9891. Buffet Gislaine Oliveira - A banqueteira preparou uma seleção de pratos como lombo recheado com farofa de abacaxi com caramelo (R$ 107, o quilo); e rolinhos de abobrinha com camarão e manga e vinagrete de maracujá (R$ 440), com 60 rolinhos e 15 camarões grandes (foto). Pedidos até o dia 19, pelo tel.: 5589-9281. Buffet Petit Comité - A banqueteira Rita Atrib faz ceias a partir de R$ 980, para oito pessoas. Entre as opções avulsas estão terrine de pato com chutney de frutas (R$ 98, o quilo); rolês de badejo e salmão ao creme de alho-poró (R$ 170, o quilo); e bolo de nozes com baba de moça (R$ 62, quilo). Pedidos pelo tel.: 5584-9879. Casa Santa Luzia - O supermercado tem uma lista ampla de pratos para as festas de Natal e réveillon. Algumas opções são o carré de suíno recheado e aromatizado com limão siciliano (R$ 92, o quilo); bacalhau com crosta dourada de batatas e ervas (R$ 138, quilo); robalo recheado com espinafre (R$ 125, quilo); chester assado e recheado com farofa (R$ 88, quilo); e tarte tatin de maçã com blueberry (R$ 38, 650g). Encomendas pelo tel. 3897-5000. Citron Gastronomia - No cardápio do chef Aléssio Battillani estão bacalhau com natas e legumes (R$ 550, 4 quilos); peru com farofa de brioche (R$ 750, 10 quilos de peru, 2 quilos de farofa e 700g de fios de ovos); e gelato de alfazema e frutas do bosque (R$ 150, 2 quilos). Encomendas: 5181-4300. Deli Delas - A banqueteira Gigi Autran criou um menu especial para as ceias, que inclui tortelli de bacalhau com molho creme Saint Louis (R$ 160, 6 porções); pernil com crosta de pistache e pimenta rosa com purê de aipim com ameixas e passas (R$ 475, 8 quilos); e cheesecake com calda de cerejas e amoras (R$ 210, 2 quilos). Encomendas até o dia 16, pelo tel. 3722-1953. Divani & Fusco A ceia da chef Alessandra Divani traz oito pratos, entre entradas e acompanhamentos, e três sobremesas, a R$ 185 por pessoa (mínimo 10). Entre os quitutes estão cuscuz marroquino com confit de cordeiro ao molho de menta e tortelli de brie ao molho de funghi fresco e seco. Pedidos até o dia 18 pelo tel.: 3815-3412. Empório Santa Maria - Entre as opções para as ceias de Natal e réveillon estão haddock ao molho de ervas (R$ 120, o quilo) e torta folhada de amêndoas com goiabada e mascarpone (R$ 75, o quilo). Tel.: 3706-5211. Fred Frank Gastronomia Entre as delícias preparadas pelo chef para a ocasião estão cuscuz de camarão (R$ 390, 2,5 quilos); bacalhau espiritual (R$ 420, 2,5 quilos); e torta de maçã caramelizada com cream cheese, praliné de amêndoas e menta (R$ 80). Os pratos servem aproximadamente 12 pessoas e os pedidos podem ser feitos até o dia 17, pelo tel.: 3791-4198. Freddy - Além de receber os clientes para a ceia, o restaurante aceita encomendas de pernil de javali no vinho tinto, arroz de açafrão e purê de maçã (R$ 335, para 5 pessoas); e marrom-glacê com creme de marrons (R$ 43, a porção). Tel.: 3167-0977. Idéia Gourmet - A chef Márcia de Paula entrega a ceia pronta na casa do cliente, a partir de R$ 76 por pessoa. No cardápio: rabanadas de queijo brie e compota de maçãs; salada campestre de folhas verdes, gorgonzola, nozes e chips de pêra; peito de peru recheado, molho de ervas; e lâminas de panetone em camada de frutas frescas e chantilly de mascarpone. Encomendas: 3021-7111. In Città - Entre as boas pedidas estão o mix de rondelli de tomate seco, legumes e de queijos (R$ 94, quilo); e filé mignon espetado com castanhas (R$ 126, quilo). Tel.: 3063-5707. La Reggiana - A casa prepara da entrada a sobremesa. No cardápio estão antepastos (R$ 48, 800g); peito de peru assado e fatiado (R$ 138, 2 quilos); arroz com passas e amêndoas (R$ 46,80, 1,2 quilo); ravióli de brie com castanha-do-pará (R$ 76, seis porções); e torta de gianduia (R$ 34, 800g). Tel.: 5095-5099. La Vera Pasta A casa criou massas personalizadas em formatos de árvores e sininhos, que podem levar recheios como o de mussarela de búfala (R$ 22,30, 500g))e o de figo e parma (R$ 29,30, 500g). Além de massas e molhos, a rotisseria vende pratos avulsos para a ceia, como cuscuz de camarão (R$ 65), salada de bacalhau (65), pudim de gorgonzola (R$ 55) e lasanha de haddock (R$ 70,80). Encomendas até o dia 18, pelo tel.: 5051-3912. Le Vin - O bistrô sugere duas opções de ceias. Uma delas, a R$ 120 por pessoa (mínimo 4), inclui terrine da fazenda; salada de lentilhas verdes du puy; peru assado ao forno com molho de ameixas pretas; e bouche de Noël. Encomendas pelo tel. 3087-4888. Les Amis - Os chefs e amigos Pila Zucca e Demian Figueiredo elaboraram um menu para a véspera de Natal que inclui lombo de vitela e minicebolas ao forno com molho vinho tinto e as clássicas rabanadas com creme inglês. O menu custa R$ 180, por pessoa (pedido mínimo para 12). Reservas até o dia 16 pelo tel.: 3021-9882. Mesa III - Além da grande variedade de massas, a partir de R$ 40, o quilo, como o ravioli de ricota e ervas, Ana Soares fará carnes e sobremesas. Entre as opções estão o pernil de cordeiro assado no forno a lenha, com molho rôti de alho e alecrim (R$ 150, o quilo); e quiche crocante de chocolate (R$ 84, o quilo). Tel.: 3872-9958. Naturiche - A ceia natalina é assinada pelo chef Léo Filho. A versão completa, com oito pratos e quatro sobremesas, custa R$ 780 e serve até dez pessoas. O cardápio inclui pernil de vitela e salmão ao molho tailandês. Pedidos pelo tel.: 3813-6898. Pão de Açúcar - A novidade deste ano é o Kit Ceia composto por entrada, dois pratos principais e dois acompanhamentos, por R$ 185, para seis a oito pessoas. No menu estão salada Waldorf; arroz de quinoa, damasco e passas; molho crocante de frutas secas; lombo assado na manteiga com alecrim fresco, shoyu e mel; e chester marinado com ervas, alho confit e figos roxos. Encomendas: 0800-7732732. Paola di Verona - A rotisseria está com um menu especial para a ocasião que inclui assados, massas, farofas e outros acompanhamentos. Destaque para peito de peru recheado com cogumelos e tortelloni de bacalhau. Mais informações e pedidos pelo tel. 3061-5453. Pettirosso - O chef Marco Renzetti fará clássicos romanos para a ceia natalina. Entre as opções estão ravióli de carne suína e queijo parmigiano ao molho de lingüiça toscana, costela suína, funghi porcini e tomate fresco (R$ 40, por pessoa); e porchetta alla romana, que é o leitão desossado inteiro e recheado com cortes suínos e acompanhado de alcachofras, torta de batatas e presunto parma (R$ 45, por pessoa). Encomenda até o dia 19, no tel. 3062-5338. Quattrino - O restaurante aceita encomendas dos pratos que também serão servidos na noite de Natal. O cardápio completo, a R$ 110, por pessoa, terá salada; duas opções de pratos quentes, como peru fatiado, com molho de shitake, arroz com amêndoas, farofa e frutas caramelizadas ou penne com lascas de bacalhau; e manjar de coco fresco com calda de damasco e amêndoas. Pedidos apenas até o dia 15, pelo tel.: 3068-0319. Quitutaria Eventos Gastronômicos - O bufê vende da ceia completa, a partir de R$ 2.700 (dez pessoas), a pratos avulsos para que o cliente monte o próprio menu. Sugestões: terrine de legumes grelhados com pesto de ervas (R$ 150); cuscuz de bacalhau com molho tapenade (R$ 345); tender ao caramelo com pêras e echalotes caramelizadas (R$ 400); e bavaroise de banana (R$150). Pedidos pelo tel.: 3758-3202. Santa Especiaria - O bufê elaborou um menu completo a R$ 120, por pessoa. No cardápio estão pratos como mix de folhas verdes com pistache dourado e camarões ao molho de laranja e Cointreau; e supremo de peru laqueado no melaço. As encomendas são aceitas até o dia 21, pelo tel.: 5521-4664. Silvia Sivieri Gastronomia - Além da ceia completa, a chef conta com uma lista caprichada de pratos para que o cliente monte o cardápio, como tartar de salmão defumado com dill e pimenta rosa (R$ 97, 400g); rosbife de filé mignon ao molho suave de pimenta (R$ 104, o quilo); e torta crumble de maçã verde com pêssegos frescos e gengibre (R$ 105). Tel.: 5548-0358. Tatini Rosticceria - Entre as entradas e saladas, que custam de R$ 46 a R$ 54 o quilo, estão a maionese de camarão, o vitel tone e a capponata. Há ainda massas, que custam entre R$ 44 e R$ 72 o quilo; bacalhau (R$ 94 o quilo); e carnes, como chester recheado com farofa de castanha (R$ 68, o quilo); e lombo com nozes e damasco (R$ 48 para duas pessoas). Sobremesas, como a torta tiramissù, custam em torno de R$ 50, o quilo. Tel.: 5535-0237. Tuca Lobo Viana Gastronomia - O chef sugere pratos como o peito de peru com farofa e compota de frutas secas (R$ 640) e crostata de cebolas caramelizadas (R$ 320), ambos para 10 a 15 pessoas. Encomendas até o dia 18, pelo tel. 3758-1979. Viandier Casa de Gastronomia - Com cardápio assinado pelo chef Gustavo Iglesias, a casa prepara ceia completa para 10 pessoas, a partir de R$ 1.050. Entre as opções avulsas estão pernil assado (R$ 140, quilo); chester (R$ 280, cerca de 4 quilos); e rabanadas (R$ 15, três unidades). Pedidos pelo tel.: 3057-2987 Viko Tongoda - O chef faz a ceia completa a partir de R$ 2.900, para 12 pessoas, incluindo 11 itens no cardápio, como folhadinhos de camarão; pernil de cordeiro braseado com molho de tamarindo, alecrim e tâmaras; filé de salmão com pesto de salsa e caramelo de balsâmico; cuscuz marroquino com amêndoas, nozes, passas, damascos e azeite extravirgem; e torta crunchy de ganache de chocolate 70% de cacau. Quem preferir, pode encomendar apenas peru (R$ 150, o quilo). Pedidos até o dia 20, no tel.: (11) 2858-9800. DOCES E SOBREMESAS Cristallo - Além dos panetones recheados, a doceria sugere para as ceias o bolo Adriane (R$ 65, o quilo): pão-de-ló de chocolate umedecido com licor, recheado com creme de chocolate e coberto com fina cobertura de chocolate belga branco e ao leite. Pedidos: R. Oscar Freire, 914, Jd. Paulista, 3082-1783. Christmas Fruitcake - Os bolos natalinos são feitos com damascos, tâmaras, nozes, amêndoas e especiarias e já vêm embalados para presente. A versão com 1 quilo custa R$ 62. Encomendas pelo tel.: 3758-4292. Dolce Villa A chef Lindinha Sayon sugere uma seleção adocicada de tortas, como a torre de zabaione (R$ 76, com 2,1 quilos) e a torta de pêras e amêndoas (R$ 89, com 1,7 quilo). Pedidos até o dia 15 pelo tel. 3167-0007. La Patisserie Café & Delícias Para as festas deste ano, o chef pâtissier Marc Gonzalez faz sua tradicional bûche de Nöel recheada com framboesa, bacuri e chocolate (R$ 70, para 6 a 8 pessoas). Encomendas pelo tel. 3177-0968. SóDoces - Entre as delícias assinadas pelo pâtissier Flávio Federico estão a torta austríaca de especiarias, cevada e mel (R$ 89) e o bolo natalino de frutas secas (R$ 26,50). Encomendas até o dia 19, pelo tel. 5051-5277.