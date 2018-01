O Vale quer cérebros! A primeira presidência totalmente online da história ainda não teve início mas, aqui no Vale do Silício, já há uma lista de pendências e expectativas. Não é metáfora, é uma lista de fato, que está nas mãos da deputada federal reeleita Anna Eshoo. Ela sabe recitar a lista de cabeça. Afinal, trata-se de sua plataforma política, aquela que a tem mantido no cargo desde 1993. Talvez surpreenda que o item número um da lista não seja recursos financeiros para a indústria ou mesmo que tenha qualquer outra relação direta com tecnologia. Eshoo quer – e este é o desejo de todo o Vale do Silício – que os EUA flexibilizem a política de vistos para estrangeiros. Sua preocupação especial é um tipo particular de visto: o H-1B. Anualmente, o governo dos EUA solta 65 mil vistos H-1B, que permitem a empresas que contratem estrangeiros com alta capacitação técnica. O Vale do Silício, em 2008, fez a requisição de 120 mil vistos do tipo. A relação indireta com tecnologia é evidente. Enquanto políticos conservadores na Europa exploram demagogicamente os "horrores" do multiculturalismo, no Vale é o contrário. Nas ruas, nos corredores das empresas e nos campus universitários, vêem-se todas as tonalidades possíveis de cor de pele. O Vale do Silício pode ser americano, mas fala com sotaque. Há turbantes de todo tipo, véus, quipás, barbas, tatuagens. Um dos dois fundadores do Google é russo. O fundador do Yahoo!, Jerry Yang, nasceu em Taiwan. Durante o governo de George W. Bush, os EUA se fecharam ao mundo. A história da inovação deste país, no entanto, sempre passou pelo fato de que era um país de estrangeiros. O Projeto Manhattan, de onde saiu a bomba atômica, teve início com uma carta do alemão Albert Einstein ao presidente Franklin Roosevelt, oferecendo seus serviços para o desenvolvimento da arma para combater Hitler. O computador não existiria sem os avanços teóricos do húngaro John von Neumann, professor da Universidade de Princeton. A crença, no Vale do Silício, é de que inovação se dá quando uma região como esta tem a liberdade para juntar as mentes mais brilhantes do planeta – não importa de onde venham ou que língua falam. O choque cultural produz criatividade. Os vistos H-1B são uma tecnicalidade. No ideal da indústria, os EUA seguiriam a vida com uma regra mais simples: para cada PhD, um visto de imigração. (Não era, diga-se, má estratégia para o Brasil. A terra é boa, em geral pacífica, o que há de indiano, chinês e árabe procurando tranqüilidade e com diploma de doutor debaixo do braço não é pouco.) Nos EUA, o voto é distrital. Ou seja, cada microrregião elege seu próprio deputado. Eshoo é representante do 14º distrito da Califórnia, que engloba entre outras as cidades de Cupertino (Apple), Mountain View (Google), Palo Alto (HP) e Menlo Park, onde ficam os capitalistas de risco que investiram em todas estas empresas. Para entender como o Vale se vê politicamente, basta seguir os passos de Eshoo. Por exemplo, o objetivo de fazer com que todo americano tenha acesso a banda larga até 2010. Em 2001, os EUA eram o quarto país do mundo em banda larga. Hoje, são o décimo quarto. Não há risco iminente de perder o cargo de maior inovador tecnológico do mundo. Afinal, ainda atrai os maiores talentos do mundo. O medo é o futuro. Restringe a entrada de estrangeiros aqui. Pára de investir em acesso à internet ali. Daqui a dez anos, onde estarão? No Vale, o desejo é de que Obama cumpra sua promessa e mude tudo.