O vinho se desorientou na floresta

LEI DA SELVA - Bichinhos crocantes da mata puseram vinhos para correr O mundo das harmonizações de comida com vinho tinha regras estabelecidas, algo monótonas, no estilo foie gras sempre com Sauternes ou chocolates com Banyuls. Tudo ia bem. Tais regras diziam respeito a um cenário fixo e previsível de produtos, predominantemente europeus e da alta gastronomia. De repente, o universo foodie cresceu. Apareceram, por exemplo, os chocolates com maior teor de cacau, nem doces nem untuosos. Estão num limbo, são quase salgados. Para eles tentou-se de tudo, Malbecs e Syrahs potentes se saíram melhor. Tintos com chocolate! Também aumentou o gosto pelo regionalismo. A valorização das cozinhas étnicas e os exotismos que aniquilaram as certezas. Na semana passada, Obama ofereceu seu primeiro banquete de Estado, ao primeiro-ministro indiano. O jantar foi problemático no aspecto vinícola. O cardápio, totalmente vegetariano, trazia, como prato principal, um hostil curry verde. A resposta da Casa Branca, que só serve vinhos produzidos nos EUA, foi um tinto californiano de uva Grenache. Deu errado. A escolha agitou a imprensa especializada americana. A maioria opinou que um Riesling seria mais apropriado. O vinho sofreu um tropeço aqui também, diante de meras formiguinhas. A cozinheira amazonense Dona Brazi fez um jantar com Mara Salles, do Tordesilhas (leia crítica aqui). Dona Brazi trouxe, como já fizera no Paladar – Cozinha do Brasil, pimentas potentes, peixes defumados de um modo diferente, caldos anestesiantes e... formigas, cabeçudas e crocantes. O que beber com formigas? A resposta parecia simples. Vislumbrei a vitória com um Jerez Amontillado e um Riesling, feito por Loosen no Estado de Washington. Fracasso. A mesa se encheu de taças, na procura por um acerto: espumantes branco e rosé; tinto português; vinhos fortificados. Nada. A comida não deu chance aos vinhos. A questão já não era mais de harmonias, mas de qual líquido apaziguaria o rebuliço delicioso que acontecia na boca. Diante de formigas, o melhor é tomar uma cerveja.