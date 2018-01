O YouTube agora cabe no seu celular

O que você faz enquanto está naquela interminável fila de banco? Que tal assistir aos vídeos do YouTube utilizando seu aparelho celular? Isso é possível com o YouTube Mobile, que tem milhões de vídeos à disposição. Agora ele fala português e certamente fará o tempo passar bem mais depressa enquanto você espera a sua vez de ser atendido. Basta ter um aparelho com acesso à internet e suporte a transmissões de vídeo em streaming (em tempo real) para poder conferir o acervo do site através do próprio navegador de internet do seu celular, em uma interface especialmente desenvolvida para esse tipo de dispositivo. Dá ainda para acessar a sua conta do YouTube, reproduzir as playlists que você montou e até fazer comentários, como se estivesse em frente à tela do PC. "Nem sempre você está com o computador na sua frente quando quer mostrar aquele vídeo legal para um amigo. Por isso ter o YouTube no celular é o máximo", entusiasma-se a publicitária Steffania Paola, que utiliza o serviço em seu Nokia N95. É verdade, as possibilidades são animadoras. O YouTube Mobile conserva o que há de melhor em sua versão para computador: a simplicidade de navegação e o amplo conteúdo. Seu grande problema é o mesmo de quase todos os serviços para celular: o alto custo do tráfego de dados. Apesar de ser gratuito como o YouTube, o Mobile consome um grande número de dados para conseguir transmitir os vídeos, o que pode elevar os gastos com sua operadora de celular. A Tim fechou uma parceria com o Google, o dono do YouTube, e agora, além de oferecer os serviços do site por meio de seu portal WAP, também possui uma tarifação diferenciada para seus vídeos – mas, ainda assim, a brincadeira pode sair cara. "Nunca fiquei mais de meia hora navegando no YouTube pelo celular porque precisaria ter um pacote de dados muito grande. O meu plano tem apenas 10 MB (megabytes) por mês. Se entrar no site todo dia, em dez dias esgoto todos os dados de meu pacote", diz Steffania. Ela também lamenta a baixa velocidade da conexão, que pode causar irritantes travamentos durante a exibição dos vídeos. O Link testou o serviço na Claro, na Tim e na Vivo e dá algumas dicas para você ter uma experiência agradável ao surfar pela versão móvel do site de vídeos mais popular do mundo, sem ficar de bolsos vazios na hora de pagar a conta do celular no final do mês. Pronto para encarar uma filinha de banco?