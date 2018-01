O YouTube pode se tornar o novo Google?

Incumbido de escrever um trabalho escolar sobre ornitorrincos, o menino Tyler Kennedy, de 9 anos, começou pelo mesmo ponto onde muitos estudantes começam hoje: pesquisando na web. Mas não usou Google nem Yahoo. Foi direto ao YouTube. "Encontrei alguns vídeos sobre como ele se reproduz, sobrevive e come", diz. Da mesma forma, se não consegue passar de fase em algum jogo do Wii, Tyler procura dicas no YouTube. E para descobrir mais sobre a coleção de figurinhas Bagukan Battle Brawlers, uma série japonesa, vai ao YouTube outra vez. "Quando não encontro resultados satisfatórios no YouTube, aí uso o Google." A maneira com que Tyler usa a rede – por vídeo – pode não ser a mais popular (por enquanto). Mas mostra uma mudança: a explosão de conteúdo no YouTube transforma o vídeo de uma mídia restrita a entretenimento e notícias numa ferramenta de referência. Como resultado, a busca por vídeos está, aos poucos, rivalizando com as principais ferramentas de pesquisa. "Há um número cada vez maior de pessoas que fazem buscas em vídeo", diz Suranga Chandratillake, diretor executivo da Blinkx, uma ferramenta de pesquisa de vídeos. Aliando os sites de vídeo às câmeras baratas, nunca foi tão fácil criar e hospedar um vídeo. É possível encontrar vídeos sobre virtualmente qualquer assunto. Há clipes analisando lançamentos de celulares e até ensinando a aplicar argamassa numa banheira. O consumo de vídeos online segue trajetória parecida. Em novembro, foram vistos nos EUA 12,6 bilhões de clipes no YouTube, ou quase o dobro de 20 meses atrás, de acordo com a Comscore. Como "buscador", o YouTube já superou em popularidade nos EUA o Yahoo, historicamente o segundo colocado, sempre atrás do Google – sem esquecer que o Google é dono do YouTube. Em novembro, foram quase 2,8 bilhões de buscas no YouTube, 200 milhões a mais que no Yahoo, aponta a Comscore. Essa estatística motivou Alex Iskold, da Adaptiveblue.com, uma empresa iniciante na rede, a perguntar no seu blog: "Será o YouTube o próximo Google?" Para testar a ideia, fez uma série de pesquisas no YouTube. Como era de se esperar, algumas buscas (passar aspirador de pó no tapete) produziram resultados mais satisfatórios do que outras (astrofísica). Iskold diz que há dois fatores que impedem o vídeo de suplantar o texto. O primeiro é o fato de vários conteúdos não se prestarem ao registro em vídeo. E que boa parte da utilidade da web vem da rede de links que conecta as suas páginas. Mesmo assim, ele acredita que jovens como Tyler levarão cada vez mais a web na direção do vídeo. (Nos comentários do blog, dois pais disseram que seus filhos usavam o YouTube como buscador). O pai de Tyler, Ian Kennedy, conta ter observado Tyler e seus amigos passando do Wii para o PC e de volta para o Wii um número suficiente de vezes para compreender o quanto o uso do vídeo online está se transformando. "É uma outra maneira de se pesquisar, à qual não sabemos dar o devido valor."