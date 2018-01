OAB-Brasil realiza hoje 2ª fase de exame prático

A segunda etapa é composta pela redação de uma peça profissional e quatro questões discursivas. O processo compreende as áreas de opção do examinando no ato da inscrição, como: direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito empresarial, direito penal, direito do trabalho ou direito tributário e do seu correspondente direito processual.

As provas acontecem das 13h às 18h e, segundo informações do site da OAB, os portões serão fechados no horário estabelecido. A recomendação é que os examinados compareçam ao local de realização da prova com antecedência mínima de uma hora e meia. Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e documento de identidade original com foto.

O Exame de Ordem Unificado pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Podem realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou do nono e décimo semestres. A aprovação é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado, conforme estabelece o artigo 8º, IV, da Lei 8.906/1994.