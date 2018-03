OAB libera advocacia gratuita no País O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspendeu as regras que limitam a advocacia pro bono - de prestação de assistência jurídica e judiciária gratuita - até que a entidade consiga reunir, discutir e aprovar novas normas. A decisão foi comunicada na segunda-feira, 17, pelo presidente nacional da OAB, Marcus VinÍcius Furtado, aos presidentes das 27 seccionais da entidade.