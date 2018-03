OAB-MG defende ressarcimento por danos em protestos A seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG) pretende criar uma comissão para auxiliar pessoas que sofreram danos físicos ou prejuízo patrimonial durante as manifestações que ocorrem em diversas cidades mineiras. Segundo o presidente da entidade, Luís Cláudio Chaves, há várias "vítimas da Copa" que teriam direito a indenizações, incluindo, por exemplo, comerciantes que não puderam vender seus produtos por terem o estabelecimento situado dentro da área de segurança estipulada pela Fifa no entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, onde são realizadas partidas da Copa das Confederações.