OAB-RJ diz ser a favor de identificação de mascarados

Santa Cruz, entretanto, considera inconstitucional e casuístico o projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que proíbe o uso de máscaras em protestos. De autoria do presidente da Alerj, Paulo Melo (PMDB), e do deputado Domingos Brazão (PMDB), a proposta seria analisada em plenário nesta tarde, mas a votação foi adiada após a apresentação de 12 emendas ao texto original.