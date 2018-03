Obama afirma que é hora de 'precaução máxima' contra gripe suína

"Estamos monitorando de perto e continuamente os casos que aparecem desses vírus nos Estados Unidos", afirmou Obama na Casa Branca, antes de partir para uma viagem de um dia para o Missouri.

"Essa é obviamente uma situação séria. Séria o bastante para tomarmos precauções máximas", disse Obama.

O presidente pediu às autoridades de saúde federais e regionais que sejam vigilantes em detectar e informar possíveis novos casos, e pediu às escolas que consideram fechar caso tenham casos confirmados ou suspeitos do vírus.

Autoridades norte-americanas informaram nesta quarta-feira que um bebê de 23 meses no Texas morreu vítima do vírus H1N1, a primeira morte causada pela gripe suína fora do México.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os EUA confirmaram 65 casos de gripe suína, a maioria de menor intensidade.

(Reportagem de Andrew Quinn)