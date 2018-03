Obama arrecadou US$ 52 mi em junho O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, arrecadou 52 milhões de dólares para sua campanha em junho, segundo dados divulgados na quinta-feira. A cifra é bem mais expressiva que a do mês anterior, e equivale a mais que o dobro das doações feitas ao rival republicano de Obama, John McCain. Em email a simpatizantes, o coordenador da campanha democrata, David Plouffe, disse que a média de cada doação em junho foi de 68 dólares. A campanha de Obama e o Comitê Nacional Democrata têm agora, juntos, 72 milhões de dólares em caixa, de acordo com Plouffe. "Mas o mais impressionante é como vocês fizeram isso", escreveu ele. "Centenas de milhares de pessoas comuns contribuíram para construir nossa campanha por mudança. Muitos doavam pela primeira vez, dando só o que podiam --e a doação média foi de apenas 68 dólares." A arrecadação de Obama em junho aproximou-se da do melhor mês da sua campanha, fevereiro, quando o senador conseguiu 55 milhões de dólares. Abril e maio foram meses mais modestos, com arrecadações de 30 e 21,9 milhões de dólares, respectivamente. Enquanto isso, McCain bateu o seu recorde de doações com os 22 milhões de junho, e sua campanha disse ter esperanças de que ele consiga se equiparar financeiramente ao rival. No final de junho, o Comitê Nacional Republicano tinha quase 68 milhões de dólares disponíveis para a campanha de McCain, enquanto o Comitê Democrata reservava apenas 4 milhões para o seu candidato. Por isso, Plouffe disse que a dobradinha McCain/Comitê Republicano ainda tem uma expressiva vantagem financeira, pois somariam 100 milhões de dólares. "Desenvolvemos uma estratégia --uma estratégia muito agressiva-- que só vai funcionar se os nossos milhões de seguidores continuarem contribuindo com seu tempo e dinheiro", escreveu. A cifra divulgada na quinta-feira contradiz previsões de que o ímpeto arrecadador de Obama estaria se esvaindo. Na semana passada, fontes ligadas à campanha teriam dito ao Wall Street Journal que as contribuições de junho mal deveriam passar de 30 milhões de dólares. Arrecadando somas expressivas pela Internet, Obama decidiu neste ano abrir mão de 84 milhões de dólares da verba pública de campanha, pois espera superar o limite de arrecadações que ela acarreta.