Obama cria rede social para organizar voluntários

A rede mundial de computadores, com sua capacidade de mobilização barata e descentralizada, alavancou a candidatura do democrata Barack Obama de forma bem mais sofisticada e eficiente do que a campanha do republicano John McCain, mais tradicional, foi capaz. A arrecadação de recursos via web é um dos resultados mais palpáveis dessa estratégia virtual: do início de 2007, quando lançou sua pré-candidatura no Partido Democrata, ao último dia 15, Obama arrecadou US$ 640 milhões, grande parte disso por meio de pequenas doações individuais. Entre as primárias republicanas e a campanha propriamente dita, McCain arrecadou US$ 360 milhões (incluindo o financiamento público, do qual Obama abriu mão). Mas quem vê apenas essa quantidade abissal de dinheiro não entende como Obama venceu, nas primárias, a candidata favorita da elite democrata, Hillary Clinton. Nem como chegou à véspera da eleição como franco favorito. A chave do fenômeno está na arregimentação e organização online de voluntários (além de outras ferramentas hi-tech como mensagens de texto, anúncios em videogames ou mesmo o velho celular). À primeira vista, quem visita os sites johnmccain.com e obama.com não vê maior diferença. Em ambos há convites para que o eleitor se inscreva, pedidos de doação e venda de camisetas e adesivos, sem falar em filmetes, textos biográficos e programa de governo. A diferença está em como os dados angariados são utilizados: na base do site obama.com, há um software de rede social mais complexo que o de um Orkut ou um Facebook. Parêntese: nos EUA, o voto não é obrigatório e, mais difícil do que convencer um eleitor a escolhê-lo, é entusiasmá-lo a sair de casa e votar. Quem se inscreve na rede de Obama é imediatamente convocado a ajudar. A eles, pedem, por exemplo, sugestões de nomes de eleitores com alguma inclinação democrata (e independentes ou até republicanos descontentes). Tais nomes são incluídos em grandes bancos de dados cuidadosamente estruturados, que reúnem listas detalhadas de indecisos em todo o país. É algo sem precedentes. Então os voluntários recebem, via web, missões bem específicas como ligar ou fazer visitas a eleitores em sua vizinhança. Ganham uma lista de endereços, telefones e argumentos; e a missão de convencer potenciais eleitores um a um. Foi nas primárias democratas no Texas, em 4 de março, que a vantagem propiciada por esse banco de dados ficou clara. Hillary era favorita, diziam as pesquisas, mas as regras eleitorais do estado são complexas. Não é apenas o voto na urna que conta. A presença de eleitores em reuniões de discussão, à noite, também tem peso. Nunca ninguém havia ligado para tais reuniões, conhecidas como "cáucus", porque convencer cidadãos a comparecer é difícil. Mas, com o mapa de voluntários e eleitores nas mãos e disparando emails e mensagens de SMS, a equipe de Obama enviou tantos eleitores a essas reuniões que Hillary ganhou nas urnas mas perdeu nos cáucus. Em primárias disputadas voto a voto, isso foi determinante para Obama tirar a poderosa Hillary da frente. MOMENTO CHAVE Obama.com é criação da empresa Blue State Digital. Seus fundadores trabalharam, em 2004, na campanha derrotada do atual presidente democrata, Howard Dean, que inovou no uso da internet. A turma estava disposta a trabalhar para quantos candidatos democratas os contratassem. Só Obama quis. Agora chegou o momento chave. Numa eleição indireta como a dos EUA, tem mais chances quem vence nos estados com mais peso eleitoral - e mais delegados no Colégio Eleitoral. McCain conduziu uma campanha tradicional e tem sua equipe concentrada nesses grandes estados. Obama, além de funcionários pagos, também conta com o grande número de voluntários conectados pela rede mundial de computadores. Nas últimas semanas, aqueles que vivem em estados essenciais como a Flórida foram instruídos a votar cedo, pegar seus carros e rumar para cidades específicas. Um terá a responsabilidade de dar carona a aposentados até a urna. Outro fiscalizará zonas eleitorais que deram problema em outras eleições. Só no Missouri, estado pequeno mas decisivo, existem 25 mil voluntários pró-Obama, cuja mobilização virtual não tem precedentes. Mas eleição ainda é voto na urna, um por um. Amanhã, o resultado real. ACOMPANHE A ELEIÇÃO NOS EUA PELA WEB Real Clear Politics (www.realclearpolitics.com) - Com experiência desde as eleições passadas, o site reúne e consolida diversas pesquisas e é líder na categoria. Personal Democracy (www.personaldemocracy.com) - Com cerca de 20 editores, a organização publica reflexões sobre políticas públicas na área de tecnologia. Politico (www.politico.com) - Fundado em 2007, o Politico tem um jornal distribuído em Washington e produz conteúdo para TV e rádio. ´ Daily Kos (www.dailykos.com) - Um dos blogs de política mais famosos dos EUA, o Daily Kos foi criado em 2002 pelo jornalista Markos Moulitsas. The Huffington Post (www.huffingtonpost.com) - Criado por Arianna Huffington, o site é o endereço político mais acessado nos EUA, com 4,5 milhões de leitores. Drudge Report (www.drudgereport.com) - No ar desde 1994, o blog conservador foi ultrapassado em audiência pelo concorrente The Huffington Post, mais liberal. Talking Points Memo (www.talkingpointsmemo.com) - O blog liberal começou a fazer sucesso com críticas às políticas externas do atual presidente dos EUA, George W. Bush. TechPresident (www.techpresident.com) - Iniciativa do Personal Democracy Forum, o blog mostra como a internet e a tecnologia influenciam as campanhas.