Obama critica rivais por problemas econômicos Estimulado pela série de oito vitórias consecutivas, o pré-candidato democrata à Presidência dos EUA Barack Obama criticou indiretamente sua rival Hillary Clinton e também o virtual candidato republicano, John McCain, pelos problemas econômicos do país. O senador, vencedor de três eleições primárias na véspera, apresentou uma proposta para gerar 5 milhões de empregos no setor da energia "limpa" e prometeu criar um banco de desenvolvimento que investiria 600 bilhões de dólares para reconstruir a infra-estrutura norte-americana. "Não estamos à beira da recessão devido a forças além do nosso controle", disse Obama. "Foi um fracasso da liderança e da imaginação em Washington --a culminação de décadas de decisões que foram tomadas ou adiadas sem levar em conta as realidades de uma economia global." Obama fez as declarações numa fábrica de utilitários esportivos populares da GM em Wisconsin, que corre o risco de ser fechada. Ele acusou a democrata Hillary e o republicano McCain de desperdiçarem bilhões de dólares e milhares de vidas ao apoiar, com seu voto no Senado, uma guerra desnecessária no Iraque. Atacou ainda Hillary por mudar de idéia a respeito do Acordo Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, que inclui México e Canadá), pois ela teria inicialmente apoiado sua criação, embora agora diga, segundo ele, que "precisamos dar um tempo no comércio". "Não sei nada de dar um tempo, mas sei isso: quando eu for presidente, não vou assinar outro tratado comercial a não ser que contenha proteções para nosso meio ambiente e proteções para os trabalhadores norte-americanos", afirmou Obama, ameaçando também cortar isenções fiscais para empresas que "exportam" vagas trabalhistas. McCain, que tem a candidatura republicana praticamente assegurada depois das últimas vitórias nas prévias estaduais, reagiu falando do Iraque. Disse que os fatos mostraram que os democratas se precipitaram ao pedir a retirada das tropas norte-americanas. "Eles disseram que nunca teríamos sucesso militar, aí começamos a ter sucesso militar", disse McCain em Washington, onde recebeu o apoio de líderes republicanos na Câmara. "ME ENCONTRE NO TEXAS" Enquanto Obama fazia campanha em Wisconsin, que vota na semana que vem, Hillary se concentrava nos populosos Estados de Ohio e Texas, onde as prévias só acontecem em 4 de março, mas que levam muitos delegados à convenção nacional. Com as vitórias de terça-feira em Maryland, Virgínia e no Distrito de Columbia, Obama soma agora 1.078 delegados comprometidos com sua candidatura, contra 969 de Hillary, segundo projeção da MSNBC. Para vencer na convenção, são necessários 2.025 delegados. Guy Cecil, coordenador político da campanha de Hillary, disse que depois das disputas do Texas e de Ohio a diferença na contagem de delegados entre os dois pré-candidatos será inferior a 25. A ex-primeira-dama passou o dia em campanha no Texas, de olho especialmente no voto dos imigrantes latino-americanos. Ela também lançou novos anúncios nas TVs do Texas e de Ohio. Hillary minimizou as vitórias de Obama, dizendo que já eram esperadas, e cumprimentou o adversário. Mas lançou um desafio: "Diga a ele para me encontrar no Texas. Estamos prontos". A senadora rejeitou as críticas de Obama a respeito da economia, dizendo que os planos dele não levam à universalização da saúde pública, não resolvem a crise das hipotecas e não ampliam suficientemente o uso das energias renováveis. "Não sei como você pega a economia e produz resultados reais para as pessoas se não permanece focado em como vamos criar empregos novos e bons para o futuro. É uma diferença entre promessas e soluções." (Reportagem adicional de Caren Bohan, John Whitesides e Andy Sullivan)