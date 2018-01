"Eles causaram uma série de prejuízos. E nós vamos responder", disse Obama a repórteres em uma coletiva de imprensa de fim de ano.

O presidente dos EUA afirmou ainda que a Coreia do Norte agiu sozinha no caso do filme "A Entrevista", da Sony.

"Não temos indicação de que a Coreia do Norte agiu junto com outro país", declarou.