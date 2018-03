Obama diz que sua viagem internacional tranquilizará eleitores O candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, espera que sua visita à Europa e ao Oriente Médio convença os eleitores norte-americanos de que podem confiar nele, afirmou em uma entrevista divulgada na sexta-feira. "Essa viagem me permitiu falar sobre algumas questões fundamentais com as quais nos deparamos", disse Obama em uma entrevista exibida pelo canal de TV CNBC. "E também me permitiu enviar uma mensagem à população norte-americana de que as decisões que tomei e as decisões que tomarei são as decisões que resultarão em um maior grau de segurança para eles", acrescentou. Não se sabe exatamente quando a entrevista ocorreu. Obama tenta afastar alguns dos receios manifestados pelo eleitorado norte-americano e responder a acusações feitas por seu adversário republicano, John McCain, de que ele carece, em questões de política internacional, da experiência necessária para comandar os EUA. McCain é um veterano da Guerra do Vietnã e fez da segurança nacional o principal foco de sua campanha. Já o democrata de 46 anos é senador em primeiro mandato pelo Estado de Illinois. Em um longo discurso proferido diante de 200 mil pessoas em Berlim, na quinta-feira à noite, Obama conclamou a Europa a ficar ao lado dos EUA e ressaltou a importância de haver unidade em face dos novos perigos globais. "Nos últimos anos e desde o princípio desta campanha, acreditei piamente que não podemos resolver sozinhos os problemas com que nos deparamos nos EUA", afirmou à CNBC. "Vamos ser mais eficientes se formarmos uma coalizão internacional", disse. Repetindo a mensagem que divulgou no discurso de quinta-feira, Obama citou como áreas nas quais os EUA e a Europa deveriam colaborar mais intensamente as mudanças climáticas, as políticas energéticas, o Afeganistão e o Irã. O democrata, que foi recebido como uma estrela do rock na capital alemã, viaja para Paris ainda na sexta-feira. Na semana passada, ele visitou o Afeganistão, o Iraque e Israel. (Por Madeline Chambers)