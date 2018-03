Obama e Hillary farão mais 2 debates antes de prévias de março Barack Obama, pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, concordou na quinta-feira em participar de mais dois debates com sua adversária Hillary Clinton antes das prévias de 4 de março, afirmaram representantes da campanha dele. Um dos debates acontecerá no dia 26 em Cleveland, Ohio, e o outro no Texas, com data ainda a ser determinada. Os Estados de Ohio, Rhode Island, Texas e Vermont terão prévias no dia 4 de março. Hillary queria realizar cinco debates nesse período, mas Obama rejeitou a idéia, dizendo que deseja passar mais tempo em eventos de campanha, com os eleitores. (Por Jeff Mason)