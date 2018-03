Obama e Huckabee têm fim de semana vitorioso nos EUA O democrata Barack Obama tentou traduzir as vitórias que obteve neste final de semana em uma força propulsora para as próximas prévias que escolherão o candidato do partido à Presidência dos EUA, mas o caminho do republicano John McCain apresenta alguns poucos obstáculos. McCain, senador pelo Estado do Arizona e que se tornou o virtual candidato republicano na semana passada quando seu principal rival desistiu, perdeu duas das três prévias que disputou no sábado. Obama, senador por Illinois que pode se tornar o primeiro presidente negro, conseguiu vitórias decisivas sobre a senadora por Nova York Hillary Clinton no domingo na Louisiana, em Nebraska e no Estado de Washington na corrida democrata pelas eleições de 4 de novembro. O ex-governador de Arkansas, Mike Huckabee, bateu McCain na Louisiana e em Kansas e conseguiu chegar muito perto dele em Washington. "Foi um grande dia para nós", disse Huckabee no domingo à rede NBC. Enquanto dizia ainda estar na corrida, Huckabee acrescentou que se McCain conquistar os 1.191 delegados necessários para obter a nomeação republicana na convenção nacional do partido em setembro, ele desistirá. McCain conseguiu menos de dois terços desse número de delegados com mais de 20 dos 50 Estados ainda por votar nas convenções republicanas. Os democratas realizam uma prévia em Maine, no domingo, mas o próximo grande dia de votações ocorre na terça-feira, nos arredores da capital do país. Ambos os partidos realizam prévias em Washington D.C (o equivalente ao Distrito Federal) e nos Estados vizinhos de Virginia e Maryland. Obama estava à frente em pesquisas de opinião e espera-se que ele tenha um bom desempenho na terça-feira. Ele tentou enfatizar a extensão de suas vitórias enquanto fazia campanha na região. "Hoje, os eleitores da Costa Oeste à Costa do Golfo ao coração da América se levantaram para dizer 'sim, nós podemos"', afirmou Obama em um jantar do partido em Richmond, Virginia, no sábado. "Nós vencemos na Louisiana, nós vencemos em Nebraska, nós vencemos no Estado de Washington, nós vencemos no norte, nós vencemos no sul, nós vencemos no centro, e eu acredito que nós podemos vencer em Virgínia na terça-feira se vocês estiverem prontos para se levantar por mudanças." Hillary, que pode tornar-se a primeira mulher presidente nos EUA, e Obama estão praticamente empatados no número de delegados que conquistaram, mas ainda muito longe dos 2.025 necessários para vencer a corrida democrata. As vitórias de Huckabee, um pastor batista, ocorreram em Estados com um grande número de eleitores cristãos conservadores e não alterou significativamente a grande vantagem de McCain na corrida republicana. McCain praticamente selou sua vitória na última terça-feira, com a retirada da candidatura do ex-governador de Massachusetts Mitt Romney. Mas muitos republicanos conservadores sentem-se insatisfeitos com a postura de McCain em votações no Senado a respeito de temas como impostos, imigração, células-tronco e a reforma da lei eleitoral. (Reportagem adicional de Jeremy Pelofsky, Caren Bohan e Jeff Mason)