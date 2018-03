Obama e McCain divergem sobre 'resposta' ao Irã

Os virtuais candidatos à Presidência dos Estados Unidos, o republicano John McCain e o democrata Barack Obama, mostraram divergências quanto às táticas que os Estados Unidos podem usar para lidar com o Irã. Os dois senadores deram uma série de entrevistas sobre o tema nesta quarta-feira, após o Irã ter realizado um teste com o míssil Shahab-3, que tem um alcance de mais de 2 mil quilômetros e que conta com uma ogiva de uma tonelada. O míssil é capaz de atingir Israel, Turquia, a península árabe, o Afeganistão e o Paquistão. Para McCain, o teste representa a maior ameaça à existência de Israel e às próprias forças americanas presentes na região. Segundo ele, os Estados Unidos ''não podem permitir um segundo Holocausto''. O senador afirmou ainda que a ação iraniana mostra a necessidade de se investir na criação de um escudo antimísseis na Europa. Ao contrário de McCain, Obama afirmou ao longo da campanha que estaria disposto a se encontrar com o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. O republicano criticou essa posição, afirmando que ela daria credibilidade a um líder hostil aos Estados Unidos e comprometido com a destruição de Israel. Diplomacia Em comentários feitos nesta quarta, o republicano também defendeu o uso da diplomacia para lidar com os iranianos, como faz seu rival, mas fez uma alusão à postura da qual acusa Obama de adotar, a de propor concessões infrutíferas e que se voltam contra os interesses americanos. Segundo McCain, ''trabalhar com nossos aliados europeus e regionais é a melhor maneira de lidar com a ameaça representada pelo Irã, e não através do uso de concessões unilaterais que minam a diplomacia multilateral''. Obama voltou ao frisar a sua posição tradicional, ao afirmar que o teste do Irã ''frisou a necessidade de se adotar uma política clara que imponha ao Irã o ônus de mudar de comportamento. E, francamente, nós não fomos capazes de fazer isso nos últimos anos, em parte porque não estamos apostando em diplomacia direta''. O democrata enfatizou que a diplomacia americana deve ser dura e agressiva, mas afirmou que a saída diplomática deve também contemplar incentivos para que o Irã possa ser recompensado se decidir abdicar de seu programa de enriquecimento de urânio. O senador ainda criticou o governo Bush por usar uma linguagem belicosa contra o Irã ao mesmo tempo em que as exportações americanas para o país registraram um aumento. ''São esses tipos de sinais mistos que nos levaram à situação em que nos encontramos agora'', afirmou. John McCain cometeu uma gafe, quando um jornalista apontou o aumento das exportações americanas para o Irã, em uma pergunta, destacando que o principal aumento havia se dado na venda de cigarros. ''Vai ver que é uma maneira de matá-los. Mas isso é uma brincadeira'', acrescentou. O comentário recebeu críticas de comentaristas políticos americanos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.