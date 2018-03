Obama e McCain vencem primárias de Wisconsin

O senador Barack Obama venceu a primária democrata no Estado de Wisconsin, nesta terça-feira, segundo projeções da imprensa americana. Essa é a nona primária consecutiva vencida por Obama, e o resultado representa um golpe contra a campanha de sua rival, a senadora Hillary Clinton, que esperava se recuperar com uma vitória no Estado. De acordo com as projeções, Obama ganhou o apoio de mulheres brancas e de democratas da classe trabalhadora, dois segmentos que tradicionalmente apóiam Hillary. Os democratas também realizam nesta terça-feira cáucus no Havaí, Estado natal de Obama. Entre os republicanos, as projeções indicam uma vitória do senador John McCain, que se consolida na liderança pela indicação do partido para concorrer à Presidência dos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.