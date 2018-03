Obama e McCain vencem três primárias simultâneas

O senador pelo Estado de Illinois Barack Obama e o senador pelo Estado do Arizona John McCain foram os vencedores das chamadas Primárias do Potomac, realizadas nesta terça-feira simultaneamente nos Estados de Virgínia e Maryland e na capital americana, Washington DC. Entre os democratas, Obama acumulou mais vitórias sobre a senadora Hillary Clinton, agravando ainda mais a crise na qual mergulhou a campanha da rival. No final de semana, o senador obteve vitórias nos Estados de Washington, Louisiana, Nebraska e Maine, o que provocou a substituição da gerente de campanha de Hillary. Em Virgínia e em Maryland, Obama chegou até mesmo a bater Hillary entre as eleitoras - as mulheres vinham sendo um dos grupos eleitorais fiéis à candidatura da senadora em diferentes Estados. Ele também empatou com ela entre os eleitores brancos. Resultados O expressivo resultado de Obama entre os dois grupos mostrou que ele é capaz de bater Hillary entre diferentes grupos eleitorais e que sua penetração vai além do eleitorado afro-americano e dos jovens, que aderiram maciçamente à sua candidatura em diferentes Estados. Do lado democrata, um total de 168 delegados estava em jogo na primária desta terça - 83 na Virgínia, 70 em Maryland e 15 em Washington DC. Entre os republicanos, estavam sendo disputados 126 delegados - 63 na Virgínia, 37 em Maryland e 16 em Washington DC. Após as vitórias desta terça, Hillary Clinton já começa a olhar para as primárias do Texas e de Ohio, que acontecem no início de março, Estados nos quais, até recentemente, ela detinha vantagem sobre Obama. Favorito As vitórias de John McCain firmaram de vez o status do senador como franco favorito de seu partido para obter a indicação à candidatura presidencial. Mas o expressivo desempenho de Mike Huckabee na Virgínia e também no final de semana, quando ele derrotou o senador em Kansas e na Louisiana, mostram que a ala conservadora do partido ainda não assimilou a candidatura de McCain. Huckabee, um ex-pastor batista, vem colhendo o voto de evangélicos em diferentes Estados americanos. Suas chances de obter a indicação republicana são remotas, mas ele vem se afirmando como um representante da ala conservadora do partido e uma liderança política importante entre os republicanos. McCain, por sua vez, ainda é visto com desconfiança por muitos na ala direita dos republicanos, devido a seus pontos de vista sobre imigração e política fiscal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.