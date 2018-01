Obama e o primeiro governo online No dia seguinte ao de sua eleição, Barack Obama pôs no ar o site change.gov. Tem blog, o programa de governo detalhado, manuais para aqueles que estão sendo convidados a trabalhar em Washington. Os leitores são convidados a contribuir com sua visão ideal de país ou suas histórias de campanha. Em seu blog, Joe Trippi pergunta se haverá um MyWhiteHouse.gov. Trippi foi o estrategista da campanha presidencial frustrada de Howard Dean, atual presidente do Partido Democrata, em 2004. Foi ele quem empregou primeiro as táticas via web que deram certo para Obama, este ano. Mas o que seria um site personalizado da Casa Branca? Que, para cada usuário, mostrará um conteúdo diferente? Durante sua campanha à presidência, Barack Obama deixou pistas. Ele terá um CTO – chief technology officer, ou "tecnologista-chefe". Será o primeiro da história no governo dos EUA. Terá, entre suas missões, a tarefa de garantir que todos os departamentos do governo tenham a infra-estrutura tecnológica adequada para cumprir seu papel e que as muitas redes federais sejam seguras. Ele deverá, também, pensar a versão online do governo. Obama quer que exista tecnologia em cada decisão tomada. Uma das idéias é a criação de um banco de dados unificado com dados sobre a saúde de cada cidadão. Além de facilitar o trabalho de médicos, pode cortar os custos públicos. O presidente eleito deseja que todo cidadão tenha acesso a sites de fácil uso, com ampla informação a respeito de programas, gastos e projetos do governo. A transparência vem pela web. Na última sexta-feira, Barack Obama se reuniu com sua equipe de conselheiros econômicos. Não são mais que seis pessoas, e na lista estão inclusos nomes como o de Warren Buffett, o megainvestidor que se fez o homem mais rico do mundo, e Paul Volker, ex-presidente do Fed, o Banco Central do país. Mas também estava lá Eric Schmidt, presidente do Google. O Vale do Silício votou em peso nele. Mais de 90% dos eleitores escolheram o Partido Democrata. Nos últimos meses, era difícil encontrar um único carro com adesivo de John McCain nas ruas. O velho candidato republicano não usa computadores. Era visto como alguém incapaz de compreender as necessidades da indústria tecnológica. Em 1992, quando chegou à Casa Branca, a equipe de Bill Clinton se surpreendeu ao descobrir que não havia um único computador no lugar. Ainda estavam no tempo das máquinas de escrever. Durante aqueles oito anos, o vice-presidente Al Gore tomou para si a responsabilidade de desenvolver o governo online e ajudar o quanto fosse possível na implantação de uma infra-estrutura de telecomunicações em todo o país. Gore entendia o que a internet poderia ser e é um bocado responsável por ela. Infra-estrutura é uma das preocupações do novo governo. Existe um fundo antigo destinado à instalação de linhas telefônicas no interior dos EUA. São regiões onde há poucos clientes e, portanto, as empresas de telefonia teriam pouco interesse em investir. Obama quer usar aquele dinheiro para levar banda larga à região rural. Hoje, países como Japão e Coréia do Sul estão muito à frente dos EUA nessa área. Para se manter competitivo, o novo presidente considera que o país todo deve ter internet rápida. Ele também acredita na abertura do setor de telecomunicações e mídia. Em primeiro lugar, quer dizer que a Casa Branca se intrometerá na discussão sobre neutralidade da rede. As empresas de telecomunicações vêm pedindo permissão para regular a banda. Ou seja: sites que têm muito acesso serão mais rápidos que sites com pouco acesso. O Google paga aos provedores para que os usuários cheguem rápido nele. Zé das Couves, com seu blog pessoal, será devagarinho. O Vale do Silício odeia essa idéia. Considera que a rede deve ser neutra e funcionar na mesma velocidade para todos. Obama concorda. Obama quer mais: ele quer diversidade. Já disse que vai se mexer contra a formação de monopólios de mídia e telecom. Quando o Google comprou a DoubleClick, não faz muito tempo, ganhou amplo domínio do mercado publicitário na web. Num governo Obama, não conseguiria. Empresas de comunicação que compram jornais, revistas, rádios e sites e formam grandes blocos terão dificuldades. Mas novos produtos dedicados ao noticiário local, mesmo os nascidos na web, terão incentivos. Eric Schmidt do Google não é o único conselheiro próximo de Obama completamente mergulhado no novo mundo. Há também Larry Lessig, professor da Escola de Direito da Universidade de Stanford e principal líder do movimento de cultura livre. Obama é boa notícia para o Vale, mas não para as gravadoras ou estúdios de cinema. Embora jamais tenha sido explícito, ele já defendeu uma reforma da atual legislação de copyright que, considera, ficou ultrapassada. Que reforma? Não há detalhes. O primeiro governo online terá início em 20 de janeiro de 2009. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia Geek presidente Barack Obama é um geek, sugerem os editores da célebre revista Wired, a bíblia dos aficcionados por tecnologia. Ao se encontrar com Leonard Nimoy, o ator responsável pelo Spock de Jornada nas Estrelas, Obama ergueu a mão e fez a saudação vulcana: vida longa e próspera. Ele já manifestou o desejo de permitir uma área de comentários no site da Casa Branca. E posou para fotos ao lado de uma estátua do Super-Homem imitando a pose do super-herói, queixo em pé, punhos cerrados contra a cintura. Barack Obama é, decididamente, o primeiro presidente geek. Microhoo! Jerry Yang, presidente do Yahoo!, voltou atrás. Na última semana, pediu publicamente à Microsoft que fizesse uma proposta de compra de sua empresa. No primeiro semestre, Yang havia resistido com todas as forças ao negócio. Agora parece que entregou os pontos. E sugere que a culpa de a venda não ter sido fechada pertence à empresa de Bill Gates. Eles não teriam querido negociar o preço, como é de praxe. Detalhe importante: o acordo publicitário entre Google e Yahoo, que traria dinheiro para o grupo de Yang, não deu certo. Falta dinheiro no caixa.