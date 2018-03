Obama encosta em Hillary após vitória em Maine

A vitória de Barack Obama nas eleições primárias do Estado americano de Maine, realizadas no domingo, encurtaram a distância entre os dois principais pré-candidatos do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos. Com os novos resultados, Obama soma 1.085 delegados que o qualificam para receber a indicação de seu partido na corrida à Casa Branca, quase o mesmo número que Hillary Clinton, que tem 1.104 delegados. Eles necessitam de 2.025 para receber a nominação. Por ter vencido em Estados populosos, como Nova York, seu Estado natal, e a Califórnia, a senadora e ex-primeira-dama americana mantém a vantagem apesar de ter vencido em menos Estados que seu rival: 13 contra 19. Mas a aproximação de Obama neste fim de semana - no sábado, o senador de Illinois venceu nos Estados de Louisiana, Nebraska e Washington - levaram Hillary a substituir sua gerente de campanha, Patti Sollis Doyle, por Maggie Williams, que trabalhou como sua ex-chefe de gabinete durante os anos de Bill Clinton na Casa Branca. O correspondente da BBC nos Estados Unidos Justin Webb descreveu a troca como "um gesto a doadores (financeiros de campanha) de que ela não permitirá que a falta de organização leve a novas derrotas". Segundo o jornal The New York Times, a campanha de Hillary considerava provável a vitória em Maine, e a derrota ressaltou as dificuldades em "uma série de primárias que necessitavam de uma alta capacidade de organização de base, em que a campanha de Obama se destacou". Dos 24 delegados em disputa em Maine, 15 foram para Obama, e os nove restantes, para Hillary. Agora, diz o jornal, a senadora enfrenta incertezas em primárias marcadas para terça-feira nos Estados de Virgínia, Maryland e na capital americana, Washington-DC. Desempate Obama é o candidato apontado como favorito nas prévias de Virgínia, enquanto Hillary Clinton é tida como mais forte em Ohio, que vai às urnas no dia 4 de março. Também em 4 de março as prévias se realizam no Texas, o segundo mais populoso Estado americano, com seu grande eleitorado de origem hispânica e africana. Os pré-candidatos democratas também devem dedicar especial atenção às eleições na Pensilvânia (22 de abril) e Carolina do Norte (6 de maio), os dois últimos grandes Estados a fazer suas escolhas. Se nenhum dos dois candidatos atingir o "número mágico" de 2.025 delegados para a indicação, a decisão ficará para a Convenção Nacional do partido, marcada para agosto, em Denver. Na ocasião, entrarão em cena os chamados "superdelegados", que não são definidos nas primárias, mas sim apontados pelo partido. Eles podem ser o fiel da balança na disputa, porque não se alinham de antemão com qualquer dos pré-candidatos e podem tomar sua decisão na própria Convenção. Republicanos Nas fileiras republicanas, o pré-candidato John McCain, que lidera a corrida pela indicação do partido, recebeu no domingo o voto de confiança do presidente George W. Bush. "Conheço suas convicções. Conheço os princípios que o guiam e não tenho dúvida de que é um verdadeiro conservador", disse Bush à rede de TV americana Fox, em uma tentativa de dissipar questionamentos de colegas republicanos a uma linha supostamente pouco conservadora de McCain. O presidente afirmou entretanto que pretende se manter à distância da disputa republicana à indicação presidencial, já que McCain continua duelando, ainda que com ampla vantagem, com Mike Huckabee. No sábado, McCain venceu as prévias no Estado de Washington, enquanto Huckabee levou o Kansas e a Louisiana. Huckabee e o terceiro colocado na disputa, Ron Paul, têm sofrido pressões para desistir da disputa em nome da unidade do Partido Republicano. Até agora, McCain lidera com 719 delegados, bem à frente de Huckabee (234 delegados) e de Ron Paul (14). Para ser indicado como candidato presidencial, um pré-candidato republicano precisa de 1.191 delegados nas prévias do partido. Mitt Romney suspendeu sua campanha quando alcançou 298 delegados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.