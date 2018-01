Obama lidera lista dos mais influentes do Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi escolhido pela empresa especializada em internet e web design Information Architects como o mais influente do site de microblogging Twitter.

Obama aparece no topo de uma lista com as 140 pessoas mais influentes do site, divulgada pela empresa com escritórios no Japão e na Alemanha.

A cantora americana Lady Gaga aparece em segundo lugar, seguida pelo twitter das últimas notícias do canal de TV a cabo CNN (CNN Breaking News).

Em quarto lugar está outra cantora americana, a adolescente Taylor Swift, seguida por Pete Cashmore, blogueiro especialista em mídias sociais e fundador do site Mashable.

Apenas dois brasileiros aparecem na lista, chamada Cosmic 140: o escritor Paulo Coelho, em 46º lugar, e o piloto Rubens Barrichello, em 63º lugar.

Mapa astronômico

A Cosmic 140 foi divulgada em um formato parecido com um mapa astronômico.

Os citados são representados por círculos maiores ou menores e mais ou menos perto do centro do mapa de acordo com seus seguidores e sua participação no site de microblogging.

No centro estão fundadores dos Twitter, Biz Stone, Jack Dorsey e Evan Williams, e os listados que passam mais tempo usando o site de microblogging.

A Information Achitects afirma em sua página na internet que analisou os dados de seu próprio buscador de tendências na internet para medir a influência dos citados na lista.

Além disso, a consultoria também fez um levantamento ouvindo internautas e o próprio Twitter, e consultou uma lista dos cem mais influentes elaborada de uma equipe de pesquisas sobre o Twitter do Instituto Max Planck, da Alemanha.

No mapa, fica claro que a influência na lista da consultoria não foi definida apenas pelo número de seguidores, mas sim pela atividade dos usuários citados, retweets de suas mensagens e outros fatores.

Além dos cinco famosos em primeiro lugar, a relação traz outras celebridades como a socialite Paris Hilton (24º lugar), o ator e twitteiro Ashton Kutcher (7º lugar) e sua mulher, a atriz Demi Moore (27º), a apresentadora americana Oprah Winfrey (10º lugar), o líder tibetano Dalai Lama (61º lugar), o político americano Al Gore (22º lugar) e o fundador da Microsoft Bill Gates (14º lugar), que se juntou ao site apenas em janeiro de 2010.

A lista cita também organizações como o Google (13º colocado) ou o time de futebol Real Madrid (na 122ª colocação). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.