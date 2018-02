Obama liga para Dilma e fala em preparar visita de Estado 'em momento oportuno'

Segundo comunicado do Palácio do Planalto, Obama afirmou que a eleição mostrou a solidez da democracia brasileira e disse à presidente que vê grandes oportunidades de cooperação entre Washington e Brasília nas áreas econômico-financeira e de energia.

Obama sugeriu ainda, segundo o comunicado do Planalto, que equipes norte-americanas e brasileiras "trabalhem os mecanismos existentes para definir a agenda para 2015, estabelecendo as bases para preparação da visita de Estado da presidente brasileira aos EUA em momento oportuno".

De acordo com a nota do Planalto, Dilma respondeu a Obama afirmando ter todo o interesse de estreitar as relações com os EUA e que "é importante o trabalho bilateral com vistas a preparar uma visita de Estado".

No ano passado, Dilma adiou uma visita de Estado que faria a Washington em meio às revelações de Edward Snowden, ex-prestador de serviços da agência de inteligência dos EUA, de que os Estados Unidos espionaram as comunicações de líderes de países aliados, entre eles o Brasil e as comunicações pessoais de Dilma e de empresas no país.

(Por Eduardo Simões)