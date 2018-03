Obama sai na frente na disputa democrata da Superterça

O senador Barack Obama ganhou a primeira disputa democrata da Superterça, com uma vitória folgada sobre Hillary Clinton na Geórgia -primeiro Estado a fechar as urnas entre os mais de 20 que realizam na terça-feira as prévias partidárias para a eleição presidencial de 4 de novembro. Obama, segundo projeções da CNN, também venceu em Illinois, seu Estado de origem. Hillary, por sua vez, ganhou a disputa em Oklahoma e no Arkansas. Veja também: Especial eleições americanas Cobertura completa das eleições nos EUA Enquanto Obama e Hillary travam uma corrida acirrada entre os democratas, o senador John McCain tem grandes chances de liquidar a fatura contra Mitt Romney - embora o primeiro vencedor do dia, na convenção republicana de Virgínia Ocidental, tenha sido Mike Huckabee. Maccain registra vitória em três Estados: Connecticut, Illinois e Nova Jersey, segundo projeções da CNN, e Mit Romney levou em Massachussetts. Hillary, senadora por Nova York, tenta conter a "onda" favorável a Obama, registrada pelas pesquisas nos últimos dias. Ele praticamente a alcançou nas sondagens nacionais e lidera em vários Estados importantes. "Acho que o fato de termos feito tantos progressos indica que mandamos a mensagem correta", disse Obama ao programa "Today," da NBC. Mais da metade dos delegados democratas e cerca de 40% dos republicanos estão sendo definidos nesta terça-feira. Preocupações econômicas - a queda no valor dos imóveis, o aumento dos preços de energia e alimentos, as turbulências nos mercados financeiros e novos dados apontando forte contração no setor de serviços - ofuscaram a guerra do Iraque como maior motivação dos eleitores, segundo as pesquisas. Huckabee, pastor batista e ex-governador de Arkansas, venceu no segundo turno da convenção da Virgínia Ocidental, ajudado por eleitores de McCain, interessados em evitar uma vitória de Romney, que liderou no primeiro turno. A campanha de Romney protestou contra essa manobra. "Esse é o jeito do senador McCain, acostumado a Washington: ele faz um acordo de bastidores com o candidato dos impostos e dos gastos que ele acha ser mais capaz de conter a campanha de mudança conservadora", disse Beth Myers, uma das responsáveis pela campanha de Romney. McCain criticou Romney por se queixar. "Falando em termos gerais, ao invés de colocar a culpa nos outros, sugiro que ele siga adiante", disse o senador a jornalistas. "É um pouco insultante para o governador Huckabee, que ganhou aquilo, sugerir uma coisa dessas." PRÊMIO MÁXIMO Uma nova pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby mostra Romney sete pontos percentuais à frente de McCain na Califórnia, o principal Estado em disputa, devido ao grande número de delegados que envia à convenção nacional. Em vários outros Estados importantes, porém, McCain tem vantagens superiores a 10 pontos percentuais. Huckabee espera ter um bom desempenho no sul, onde há forte presença de evangélicos. Entre os democratas, a pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby mostra Obama 13 pontos à frente de Hillary na Califórnia, onde as urnas fecham às 2h de quarta-feira (hora de Brasília). Em vários outros Estados, a disputa democrata está virtualmente empatada. Hillary votou num subúrbio de Nova York, acompanhada do marido, o ex-presidente Bill Clinton. Obama voltou para Illinois após conceder várias entrevistas de rádio e TV. Os democratas distribuem os delegados segundo a proporção geral dos votos em cada Estado e também segundo o resultado individual em cada distrito dentro do Estado. Isso permite que um candidato conquiste muitos delegados mesmo que não vença num Estado. Assessores de ambas as campanhas prevêem que a definição ainda vai levar várias semanas ou meses. Por outro lado, muitos dos 21 Estados com disputa republicana nesta terça-feira adotam um sistema que confere a totalidade dos respectivos delegados ao candidato que receber mais votos. Por isso, McCain pode praticamente resolver a disputa caso tenha um bom desempenho. Texto atualizado às 23h20