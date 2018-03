Obama traz seus 'showmícios' à região de Washington

O público faz ''olas'' enquanto espera a atração principal, o fundo musical pilotado pelo DJ Johny Blaze traz o melhor da soul music e do hip hop, a platéia, predominantemente jovem e de diferentes raças, grita slogans de forma incessante. Muitos dos presentes nesta segunda-feira ao ginásio esportivo da Universidade de Maryland nem sequer poderão votar na primária desta terça-feira naquele a quem vieram assistir, o senador Barack Obama, mas compareceram, do mesmo jeito, porque querem ver ''a história acontecer'', como me conta Tyerra Cole, de 12 anos. Sua prima, Alicia Cole, com 30 anos a mais, também é uma entusiasta de Obama. ''Ele me inspirou. Eu não era ligada em política, nem era uma eleitora registrada, mas ele me fez ficar interessada, fui me registrar e procurei aprender mais sobre política''. Assim que Obama sobe ao palco, fica claro o quão forte é a empatia entre ele e aquele que tem sido seu público cativo, os jovens. O senador interrompe um trecho de seu discurso para saudar as atletas da equipe feminina de basquete da universidade, que podem se sagrar campeãs nacionais. ''Sabe, se eu tivesse trazido meus tênis, eu me arrumava e ia jogar um pouquinho com vocês, eu ainda tenho jogo, tenho mesmo!'' Juventude As passagens mais ''sérias'' do pronunciamento de Obama também encontram eco entre os jovens da platéia, especialmente quando o próprio candidato, de 46 anos, destaca a sua juventude. ''Muitos me perguntam, 'mas por que você está concorrendo tão cedo? Você ainda é jovem, ainda pode esperar'", diz Obama, para, em seguida acrescentar que está concorrendo movido por aquilo que Martin Luther King chamou de ''a feroz urgência do agora''. ''Não podemos esperar parados pelo aquecimento global, não podemos esperar para consertar o sistema de saúde dos Estados Unidos e para trazer a guerra do Iraque ao fim'', afirma, recebendo fortes aplausos da platéia. Um dos trunfos de Obama entre os votantes mais jovens tem sido justamente a sua oposição à guerra do Iraque desde o princípio. Posição que ele tem procurado destacar como estando em contraste com a de sua rival, Hillary Clinton, que votou a favor da guerra, mas hoje se opõe ao conflito. Hillary é também citada no pronunciamento do senador, mas as fortes críticas de algumas semanas atrás foram deixadas de lado em prol de farpas e indiretas, como ao insinuar que ele é mais capaz de derrotar o provável candidato republicano, o senador John McCain. ''A última coisa de que precisamos é do mesmo velho elenco, apresentando os mesmos velhos argumentos de sempre e esperando ter um resultado diferente nas urnas''. O senador lembra que Hillary vem repetindo que é mais capaz de derrotar McCain, porque tem mais experiência e é mais ''durona''. ''Bem, eu posso ser magrinho, mas sou durão também'', afirma, em meio às palmas do público. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.