Obama vence no Kansas e acumula 5 vitórias na disputa democrata O senador Barack Obama venceu a disputa democrata do Kansas, segundo projeções da mídia norte-americana, que também apontam vitória no Alabama, um conservador Estado do Sul dos Estados Unidos com uma grande minoria negra. Com Kansas e Alabama, Obama já chegou a cinco vitórias na Superterça. Ele também ganhou as primárias de Delaware, Illinois e Geórgia.