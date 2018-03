Obama vence prévia no exterior, inclusive no Brasil

O pré-candidato democrata à Presidência americana Barack Obama reforçou sua liderança na disputa pela indicação do partido à Casa Branca após vencer a primária em que votaram os democratas que vivem fora do país. A vitória foi a 11ª seguida do senador pelo Estado de Illinois, que acumula pelo menos 1.351 dos 2.025 delegados necessários para garantir a indicação. A senadora Hillary Clinton, adversária de Obama, tem 1.262. Os mais de 20 mil democratas que vivem no exterior puderam votar pessoalmente em 30 países e online em outros 164. No Brasil, onde a votação ocorreu por meio da internet, apenas 46 votos foram registrados e Obama foi o vencedor com 69,6% (32 votos), contra 30,4% (14 votos) para Hillary. Debate Hillary aposta em reverter a seqüência de derrotas e manter as esperanças de indicação nas primárias que serão realizadas no dia 4 de março nos populosos Estados de Ohio, Texas e Rhode Island. Nesta quinta-feira, os dois candidatos realizam um debate no Texas. Obama, que procura passar em sua campanha a imagem de que representa mudanças, tem rebatido em seus discursos as críticas de Hillary e do pré-candidato republicano John McCain - que o acusam de fazer promessas vazias. Em um evento de arrecadação de fundos em Nova York, Hillary disse que a opção dos democratas "tem a ver com escolher um presidente que não se baseia apenas em palavras, mas em trabalho, trabalho duro". Já Obama, em um evento no Texas, disse que os eleitores têm uma escolha "entre uma política que oferece mais das mesmas divisões e distrações ou uma política de bom senso, de objetivos em comum, de compartilhar sacrifícios e compartilhar prosperidade". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.