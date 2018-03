Obama visita Iraque para se reunir com autoridades e militares O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, viajou ao Iraque na segunda-feira, empurrando a estratégia militar norte-americana e o número de tropas dos EUA servindo no país para o centro da disputa eleitoral de novembro. Obama defendeu a retirada das tropas de combate norte-americanas do Iraque 16 meses após assumir a Presidência, caso vença as eleições presidenciais. Durante o fim de semana, ele visitou o Afeganistão, outro grande desafio de política externa do próximo presidente dos EUA. O rival republicano de Obama, John McCain, atacou o democrata por não fazer uma visita para avaliar a situação no Iraque, onde a violência está no menor nível em quatro anos. McCain esteve no Iraque por oito vezes enquanto a única viagem de Obama ao país foi em 2006. A embaixada norte-americana disse que Obama, que visita o Iraque como parte de uma delegação parlamentar norte-americana, se reunirá com importantes autoridades iraquianas, comandantes militares norte-americanas e as tropas dos EUA no país. Ele não tem agendada nenhuma entrevista coletiva no país. Buscando melhorar suas credenciais em política externa, Obama viajará para outros países no Oriente Médio e também visitará potências européias nessa semana. (Por Dean Yates)