Obesidade de melhor amigo pode ser contagiosa, diz pesquisa Pesquisadores que estudaram "redes" de obesidade acreditam que se o amigo de alguém ficar obeso, as chances desta pessoa se tornar obesa também aumentam em mais de 50 por cento. Irmãos e cônjuges também têm uma influência, embora menor -- pessoas com irmãos obesos apresentam 40 por cento mais de possibilidade de ficar obesas, enquanto as com cônjuges obesos têm 37 por cento. "Este é primeiro (estudo) a mostrar como a obesidade se espalha através da rede social de pessoa para pessoa", disse o integrante do estudo James Fowler, da Universidade da Califórnia em San Diego. Em artigo ao New England Journal of Medicine, os pesquisadores disseram que sua descoberta indica que a obesidade é contagiosa -- não como um vírus é contagioso, mas de uma forma social.